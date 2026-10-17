A seleção da Arábia Saudita revelou as últimas novidades sobre o estado clínico de três de seus jogadores, após as lesões sofridas durante a Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27", anunciando o sucesso da cirurgia à qual se submeteu o goleiro Nawaf Al Aqidi em Londres, além da continuidade do programa de reabilitação de Alaa Al Hajji e da preparação de Hammam Al Hammami para iniciar seu programa de tratamento nos próximos dias.

A seleção saudita esclareceu, por meio de comunicado oficial, que Al Aqidi realizou nesta sexta-feira uma cirurgia no cotovelo na capital britânica, Londres, com pleno êxito, após a lesão sofrida na partida de estreia da seleção saudita contra o Kuwait no torneio do Golfo, que o afastou da sequência da campanha com a equipe nacional.

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Em relação ao caso de Alaa Al Hajji, o comunicado indicou que o jogador segue com seu programa de reabilitação no hospital Aspetar, na capital catari, Doha, após a lesão no joelho sofrida no confronto da seleção saudita contra Omã, pela segunda rodada da Copa do Golfo 27, dentro de um plano que visa recuperar gradualmente sua condição física.

Já Hammam Al Hammami, que sofreu uma lesão na musculatura posterior da coxa durante a partida final do torneio do Golfo, deverá iniciar seu programa de tratamento no próximo domingo no hospital Aspetar, como passo inicial para completar as etapas de recuperação conforme a avaliação do departamento médico e sua resposta ao tratamento.

A seleção saudita afirmou que os casos clínicos dos jogadores lesionados estão sendo acompanhados em coordenação entre o departamento médico da seleção e os departamentos médicos de seus clubes, de modo a garantir a organização dos programas de tratamento e reabilitação conforme as necessidades de cada jogador, evitando pressa no retorno aos gramados antes da conclusão das etapas necessárias.

Essas novidades surgem após a conquista do título do Golfo 27 pela seleção saudita, em meio à expectativa sobre a data de retorno dos três jogadores às partidas.

Entre o sucesso da cirurgia de Al Aqidi, a continuidade da reabilitação de Al Hajji e o início do tratamento de Al Hammami, o departamento médico busca oferecer os cuidados necessários a cada caso, condicionando a data do retorno ao grau de recuperação completa e ao restabelecimento da condição física.