Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, terá pela frente um programa de longa duração para se recuperar da lesão que sofreu no cotovelo no período recente.

Al-Aqidi sofreu uma grave lesão no cotovelo durante a vitória da seleção saudita sobre o Kuwait por 1 a 0, em setembro passado, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27".

O Al-Nassr anunciou neste sábado o sucesso da cirurgia à qual o goleiro saudita foi submetido na capital britânica, Londres, e informou que ele iniciará o programa de reabilitação sob supervisão do departamento médico do clube.

No entanto, o jornal saudita "Arriyadiyah" confirmou que Al-Aqidi permanecerá em Londres por mais uma semana, como parte da primeira fase do programa de reabilitação que começará imediatamente.

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O jornal explicou que o goleiro do Al-Nassr passará por um acompanhamento minucioso do médico inglês que realizou a cirurgia durante esse período, e que receberá os detalhes do programa de reabilitação ao qual será submetido após o retorno a Riade.

Vale lembrar que Al-Aqidi não vem atuando com o Al-Nassr desde o início da atual temporada, já que o australiano Ange Postecoglou, técnico da equipe, tem utilizado o goleiro brasileiro Bento como titular.