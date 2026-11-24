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O vice-capitão da Inter, Nicolo Barella, alertou os companheiros de que até cinco minutos de desatenção podem custar caro, depois que o time desperdiçou três vantagens no empate por 4 a 4 com a Atalanta, no sábado. Antes do duelo de quarta-feira com o VfB Stuttgart pela Champions League, Barella também elogiou Pio Esposito, autor de três gols, e rejeitou o derrotismo em torno do elenco.

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Barella cobra concentração total durante 100 minutos

O vice-capitão da Inter, Nicolo Barella, alertou os companheiros de que breves quedas de concentração estão custando caro ao time antes do confronto de quarta-feira com o VfB Stuttgart pela Champions League, no Giuseppe Meazza. A Inter chega à partida em 15º lugar após desperdiçar vantagens de 2 a 0, 3 a 1 e 4 a 2 no empate por 4 a 4 com a Atalanta, no sábado, pelo Campeonato Italiano. O técnico Cristian Chivu classificou a atuação como “frágil e superficial”.

“Saímos na frente em Bérgamo e, quando eles empataram, todos tinham responsabilidade. Talvez tenhamos perdido a concentração. Não podemos nos dar ao luxo de voltar de Bérgamo com um ponto”, disse Barella a jornalistas na terça-feira, segundo o TMW. “Se estivermos 100% concentrados, fica difícil para qualquer um, mas, neste momento, até cinco minutos bastam para pagarmos o preço. Teremos de estar 100% concentrados durante 100 minutos.”

Barella rejeita derrotismo e elogia Pio Esposito

Embora tenha a pior defesa entre os seis primeiros colocados do Campeonato Italiano, com 17 gols sofridos em 12 jogos, Barella rejeitou o alarmismo de fora do clube, mas admitiu que o elenco discutiu como administrar melhor as partidas. Ele também elogiou o jovem atacante Pio Esposito, que ficou decepcionado apesar de marcar três gols em Bérgamo.

“Mas não aceito o derrotismo que sempre demonstram em relação a nós quando acontece algo inesperado. Precisamos ter equilíbrio”, disse Barella. Sobre Esposito, acrescentou: “A grandeza de Pio também ficou evidente na entrevista após o jogo. Ele disse que nunca quis marcar três gols porque não foram suficientes. Também sentimos muito por ele, porque tinha feito algo extraordinário.”

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Desfalques no meio-campo e busca por títulos em todas as frentes

A Inter terá de disputar o jogo europeu de quarta-feira sem os meio-campistas lesionados Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski. O capitão Lautaro Martinez voltou a treinar, mas não será titular. Ainda assim, Barella afirmou que a Inter segue determinada a defender o título italiano, buscando se tornar o primeiro time desde a Juventus a conquistar dois títulos consecutivos, e a avançar na Europa.

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“Todos os desfalques são importantes porque há muitos jogos. Ter mais opções é uma vantagem. Sentiremos falta deles. Precisamos dar o nosso melhor; vimos as características do Stuttgart”, explicou Barella. Ao falar sobre a adaptação aos jogadores que atuam pelos lados Andy Diouf e Djed Spence, observou: “Eles não têm as mesmas características. Tenho de fazer uma coisa com Andy e outra com Djed, mas não vejo diferenças. Preciso saber interpretar o jogo deles.”

Marcas e teste defensivo contra o Stuttgart

A Inter marcou em oito jogos consecutivos da Champions League, um a menos que o recorde do clube, estabelecido entre 1999 e 2002, e enfrenta um Stuttgart que ocupa o 14º lugar e não sofreu gols em cinco de suas últimas dez partidas em todas as competições.

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Com Manuel Akanji perto de se tornar o primeiro jogador suíço de linha a alcançar 70 partidas na Champions League e Ermedin Demirovic como principal ameaça de gol do Stuttgart, a cobrança de Barella por concentração total será posta à prova imediatamente em Milão.