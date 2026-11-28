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Uma atuação individual histórica dá ao abalado vice-campeão francês uma vitória convincente e um presente de estreia tardio a mais um novo treinador.

Há dias em que tudo dá certo. E há dias em que nada parece funcionar. No Lens, a temporada 2026/27 tem sido marcada muito mais pelos dias do segundo tipo: depois do vice-campeonato na temporada passada, o time faz uma campanha bastante irregular no Campeonato Francês e virou a grande peneira da Champions League. Difícil esquecer a desastrosa derrota por 9 a 1 em casa para o Como, há poucas semanas.

Fora de campo, a situação é tão conturbada quanto dentro dele. Dino Toppmöller saiu após menos de três meses, em meio a conflitos internos , e seu sucessor, Yannick Cahuzac, não durou sequer 60 dias no cargo. Veio então Didier Digard, que estreou na Champions League durante a semana, mas não conseguiu frear a recente sequência de maus resultados diante do RB Leipzig e voltou para casa com uma derrota por 3 a 1 .

No sábado, a situação também não parecia boa para o Racing Club. Em Angers, Amine El Ouazzani colocou os donos da casa à frente do Lens duas vezes (20 e 48 minutos). Entre os dois gols, Abdallah Sima empatou em 1 a 1 contra seu ex-clube (43 minutos).

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Naquele momento, certamente ninguém imaginava que o senegalês faria história na Ligue 1 no segundo tempo. O jogador de 25 anos precisou de pouco mais de 15 minutos para transformar o 2 a 1 em 5 a 2. E Sima fez isso com apenas quatro toques: um chute no canto mais distante para empatar em 2 a 2 (64 minutos), uma finalização rasteira para virar o jogo em 3 a 2 (70 minutos), um arremate de perto para fazer 4 a 2 (76 minutos) e, por fim, uma cabeçada para fechar o placar em 5 a 2 (81 minutos).

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Estava completa a atuação de cinco gols, apenas a segunda nos últimos 40 anos da Ligue 1, segundo a empresa de dados Opta. O último a marcar cinco vezes em uma partida havia sido o brasileiro Eduardo, que fez isso pelo Nice contra o Guingamp em 2014.

O que Abdallah Sima disse sobre sua atuação histórica?

"É algo extraordinário. Eu só queria marcar gols, mas a maneira como tudo aconteceu é extraordinária. Vou me lembrar disso para sempre", disse Sima após a partida. "Agradeço a todos e à minha mãe, que sempre esteve ao meu lado. Pedi que todos assinassem a bola e vou guardá-la com cuidado. Mas ela é uma bola do time, porque só graças aos meus companheiros marquei os cinco gols."

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Com 17 pontos em 12 jogos, o Lens agora tem uma campanha equilibrada e subiu para a metade de cima da tabela. Sima soma seis gols em sete partidas.