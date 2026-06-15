Jasper Cillessen deixa o NEC, conforme o goleiro anunciou na segunda-feira no Instagram. O goleiro de 37 anos desejava renovar seu contrato com o clube finalista da Copa, mas as negociações com a diretoria não deram em nada.

“Hoje, infelizmente, decidi não renovar meu contrato com o NEC por mais um ano. Meu desejo era assinar por pelo menos dois anos e, depois disso, dar meus primeiros passos como treinador de goleiros dentro do clube. Infelizmente, não chegamos a um acordo”, informou Cillessen aos seguidores de sua página no Instagram.

“Apesar de ter tido outras expectativas inicialmente, olho para trás e vejo um ano maravilhoso. Quero agradecer a todos no clube, aos torcedores e a todos os envolvidos pelo apoio que tive a oportunidade de receber mais uma vez. Obrigado!! E muito sucesso na Europa!!”, referiu o experiente goleiro em seu discurso de agradecimento, aludindo à vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões conquistada pelo NEC após o belo terceiro lugar.

Cillessen atuou na última temporada como reserva de Gonzalo Crettaz. Ele foi titular na Eurojackpot KNVB Beker, embora Cillessen não tenha conseguido impedir que o NEC fosse goleado por 5 a 1 pelo AZ na final.

O goleiro de Groesbeek começou a carreira no NEC e jogou pelo clube de Nijmegen entre 2022 e 2024, além do ano passado. Nesse intervalo, Cillessen atuou pelo Ajax, FC Barcelona, Valencia e Las Palmas.

Cillessen, agora sem vínculo, pode refletir sobre o que deseja fazer nesta fase final de sua carreira. O goleiro, que está deixando o NEC, disputou um total de 65 partidas pela seleção holandesa após sua estreia em 2013.