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Cristiano Ronaldo marcou mais uma vez. O astro português fez seu 987º gol na carreira contra o Al-Sadd, pela Champions League da Ásia, com uma cobrança de pênalti potente.

Ronaldo cobrou da marca do pênalti e bateu com firmeza, sem dar chance ao goleiro Meshaal Barsham, do Al-Sadd.

O atacante, agora com 41 anos, havia perdido um pênalti poucos dias antes, na derrota para o Al-Ahli pelo campeonato. O erro não abalou sua confiança: a cobrança convertida na noite de terça-feira foi seu 140º gol com a camisa do Al-Nassr. A marca histórica de 1.000 gols na carreira está cada vez mais próxima.

O Al-Nassr, porém, não pôde aproveitar a vantagem por muito tempo. Mohammed Waad empatou para o Al-Sadd aos 22 minutos. As equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1. O Al-Nassr começou o segundo tempo com um jogador a mais, já que Waad

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Ronaldo já havia marcado 11 vezes nesta temporada. Foram nove gols na Liga Saudita, enquanto o gol antes do intervalo contra o Al-Sadd foi seu segundo na Champions League da Ásia.

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Tijjani Reijnders também impressionou na Champions League da Ásia. Com dois gols e uma assistência, o meio-campista foi o grande destaque do Al-Qadsiah.

O holandês deu a assistência para o segundo gol de Julián Quiñones. Depois do intervalo, Reijnders ampliou o placar.

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Seu primeiro gol foi especialmente bonito. Ele bateu da entrada da área e acertou o alvo. O segundo não demorou a sair.

O Al-Qadsiah acabou goleando o Shabab Al-Ahli por 5 a 1. Com a vitória, o time de Reijnders ocupa a segunda posição na fase de liga. Por enquanto, apenas o Al-Ain somou mais pontos.