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Cristiano Ronaldo voltou a marcar. O astro português fez seu 987º gol na carreira contra o Al-Sadd, na Champions League da Ásia, com uma cobrança de pênalti fulminante.

Ronaldo cobrou da marca do pênalti com força e não deu chances ao goleiro do Al-Sadd, Meshaal Barsham.

O atacante, agora com 41 anos, havia perdido um pênalti há poucos dias na derrota para o Al-Ahli pelo campeonato. O erro não abalou sua confiança: a cobrança convertida na noite de terça-feira foi seu 140º gol com a camisa do Al-Nassr. A marca histórica de 1.000 gols na carreira está cada vez mais perto.

O Al-Nassr, porém, não pôde comemorar a vantagem por muito tempo. Mohammed Waad empatou para o Al-Sadd aos 22 minutos, e as equipes foram para o intervalo com o placar de 1 a 1. O Al-Nassr começou o segundo tempo com um jogador a mais, já que Waad foi expulso pouco antes do intervalo.

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Ronaldo já marcou 11 gols nesta temporada. Foram nove na Saudi Pro League, enquanto o gol contra o Al-Sadd, antes do intervalo, foi seu segundo na Champions League da Ásia.

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Tijjani Reijnders também brilha

Tijjani Reijnders também se destacou na Champions League da Ásia. Com dois gols e uma assistência, o meio-campista foi o grande nome do Al-Qadsiah.

O holandês deu a assistência para o segundo gol de Julián Quiñones. Depois do intervalo, Reijnders ampliou o placar.

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Seu primeiro gol chamou a atenção. Ele finalizou da entrada da área e acertou o alvo. O segundo não demorou a sair.

O Al-Qadsiah acabou vencendo o Shabab Al-Ahli por 5 a 1. Com a vitória, o time de Reijnders ocupa a segunda posição na fase de liga. Apenas o Al-Ain somou mais pontos até agora.