Chuba Akpom é promovido à Premier League com o Ipswich Town e deixa o Ajax por uma quantia milionária

O Ipswich Town volta à Premier League após uma temporada. A equipe do técnico Kieran McKenna precisava vencer o Queen Park Rangers em casa na tarde de sábado para terminar entre os dois primeiros do Campeonato Inglês, e conseguiu: 3 a 0. Isso também significa que Chuba Akpom troca definitivamente o Ajax pelo Ipswich.

Enquanto o Coventry City, campeão da Championship, já tinha garantido a promoção para a Premier League, antes da última rodada ainda havia suspense sobre quem ficaria em segundo lugar. Uma vitória seria suficiente para o Ipswich, mas, caso perdesse pontos, os perseguidores Millwall, Middlesbrough e Southampton ainda teriam chances.

O Ipswich, com Azor Matusiwa no time titular e Akpom no banco durante toda a partida, teve um início de sonho contra o QPR. Aos nove minutos já estava 2 a 0, com gols de George Hirst e Jaden Philogene. Kasey McAteer selou o resultado após o intervalo: 3 a 0.

A promoção do Ipswich significa o fim definitivo da passagem de Akpom pelo Ajax. O atacante de 30 anos foi emprestado pelo clube da Championship nesta temporada, mas, em caso de promoção, o Ipswich seria obrigado a comprá-lo por oito milhões de euros. É o que vai acontecer agora.

Akpom foi contratado pelo Ajax em 2023 por mais de doze milhões de euros, vindo do Middlesbrough. Nas temporadas seguintes, disputou 68 partidas oficiais pelos amsterdenses: 23 gols e 4 assistências.

No inverno de 2025, Akpom foi emprestado por seis meses ao Lille OSC. No verão do ano passado, ele retornou ao Johan Cruijff ArenA, após o que o Ajax o emprestou novamente: desta vez ao Ipswich.

Aliás, resta saber se o Ipswich ficará satisfeito com este negócio: nesta temporada, Akpom disputou 31 partidas oficiais, sendo 9 como titular, e marcou apenas 2 gols e deu 1 assistência.