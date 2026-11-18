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Os Estados Unidos perderam seu técnico, mas continuam a ver sua estrela brilhar. Christian Pulisic voltou a ser o grande protagonista contra o Haiti, no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, disputado no TQL Stadium, em Cincinnati. A seleção americana venceu por 2 a 0, com gols do jogador do Milan e de Hall, ambos após assistências de McKennie.

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Depois de marcar duas vezes no jogo de ida, o atacante do Milan voltou a balançar a rede na partida de volta e fez o gol que deixou o placar momentaneamente em 1 a 0, em uma jogada espetacular. Ele iniciou o lance com um passe pelo meio para Julian Hall, que abriu à direita para Weston McKennie. O cruzamento do jogador da Juventus encontrou Pulisic, que bateu de bicicleta, cruzado, em direção à segunda trave, e superou Alexander Pierre, que ficou imóvel.

Foi um golaço, o 36º do ex-jogador de Chelsea e Borussia Dortmund com a camisa dos Estados Unidos. Nesta temporada, ele recuperou o brilho perdido no ano passado, sobretudo nos primeiros meses de 2026, quando também enfrentou problemas físicos e não conseguiu fazer a diferença sob o comando de Allegri, enquanto o Milan não conquistou a classificação para a Liga dos Campeões. Pelo Milan, marcou quatro gols em oito jogos do campeonato neste ano. Na Liga Europa, ainda não balançou a rede, mas segue sendo um diferencial para Amorim.

Antes da pausa para as seleções, Pulisic renovou seu contrato com o Milan, que terminaria em 2027. O novo vínculo vai até 2031 e prevê um aumento salarial significativo. O salário chegará a 5 milhões de euros líquidos por temporada, sem contar bônus, o que corresponderá a 6,5 milhões de euros brutos, mantidos os benefícios fiscais do Decreto Crescita.

Cardinale, grande admirador de Pulisic, nunca considerou deixá-lo sair. Depois da Copa do Mundo, disputada no verão entre Estados Unidos, México e Canadá, o jogador entrou na mira de vários clubes, entre eles o New York City FC, franquia da Major League Soccer. Mas a negociação nunca avançou por vontade do proprietário da RedBird e do Milan, que considera Pulisic um pilar esportivo e comercial.

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Desde que chegou ao Milan, vindo do Chelsea no verão de 2023, Pulisic marcou 46 gols em 145 partidas, considerando todas as competições.