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Chris WoertsTalpa
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Chris Woerts traz informação em primeira mão sobre o Ajax e recebe ovação de pé

Ajax
Sion x Ajax
Sion
Liga da Conferência

A notícia de que FC Sion x Ajax será exibido nesta quinta-feira no KIJK, em vez do Ziggo Sport, foi anunciada na noite de segunda-feira por Chris Woerts no De Oranjezomer. Quem quiser assistir ao jogo terá de comprar um ingresso por 4,99 euros.

“Consegui garantir que compramos os direitos mundiais de TV, com exceção da Suíça, para transmitir o jogo ao vivo na próxima quinta-feira”, anuncia Woerts.

“No KIJK, a nova plataforma da Talpa. Estamos muito orgulhosos disso. Mundialmente. Então, se as pessoas estiverem no camping na Espanha, na Itália ou na América… Todo mundo pode comprar esse jogo. Uma pechincha, 4,99. E aí espero que seja um jogo muito legal. É exclusivo, mundialmente, para a Talpa.”

A revelação de Woerts provoca uma ovação de pé no estúdio. “O fato de ser mundial é uma grande vantagem. Porque normalmente isso não é possível se você está no exterior. E agora todo mundo pode simplesmente assistir a esse jogo”, prossegue.

Questionado por Bas Nijhuis, também presente no programa, por que a escolha foi pelo Ajax e não, por exemplo, pelo FC Twente, Woerts responde: “O Twente joga em casa, e o Twente escolheu vender esses direitos à ESPN, eu acho.”

Liga da Conferência
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

“É um mercado de direitos, então quem oferece mais leva. E esses direitos estavam livres, então por acaso fechamos isso neste fim de semana.”

Normalmente, o Ziggo Sport transmite os jogos europeus do Ajax, mas, segundo a emissora, esta partida não está incluída no pacote do futebol europeu da UEFA. Com isso, o clube mandante pode vender os direitos de transmissão ao maior lance, e desta vez foi o KIJK.

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