Chris Woerts: Ajax e Feyenoord podem apoiar o NAC no processo judicial sobre o caso “passaportegate”

O caso “Paspoortgate” ainda não chegou ao fim. No programa “Vandaag Inside”, Chris Woerts revelou que vários clubes da Eredivisie pretendem se juntar ao NAC Breda caso o processo judicial seja vencido.

Após a partida entre Go Ahead Eagles e NAC (6 a 0), veio à tona a questão da elegibilidade de Dean James. Após a naturalização do lateral, descobriu-se que o indonésio não possuía mais uma autorização de trabalho e de residência válida na Holanda.

Woerts concordou com o polêmico protesto do NAC. “O NAC está totalmente certo. Eles simplesmente seguiram os regulamentos. Se você escalar um jogador que não está habilitado a jogar, você recebe uma derrota por 3 a 0.”

Johan Derksen e Wilfred Genee ficaram surpresos, e este último afirmou que todos os clubes da Eredivisie, exceto o de Breda, discordam do protesto. O especialista em marketing esportivo, porém, refutou essa afirmação.

“Na quinta-feira, houve uma reunião entre a ECV e a KKD. Apenas cinco clubes se manifestaram”, contou Woerts. “Os clubes que escalaram esses jogadores reclamaram, eles foram bem veementes.”

O empresário de 67 anos sugeriu outra decisão. “Na verdade, retroativamente, todos esses jogos deveriam terminar em uma derrota regulamentar por 0 a 3.” Genee e Derksen voltaram a demonstrar seu descontentamento. “Qual é, que besteira”, disse o apresentador do Vandaag Inside.

Woerts sabe que mais clubes estão se unindo ao NAC. “Feyenoord, Ajax, FC Twente, FC Volendam e Telstar disseram ao NAC: ‘Se vocês ganharem, nós nos juntamos a essa causa’”, informou ele. “O NAC está totalmente certo. Regras são regras.”