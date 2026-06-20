Choque para os companheiros de Messi... Scaloni está em apuros antes do confronto contra a Áustria

A seleção argentina, atual campeã, sofreu um duro golpe antes de seu confronto decisivo contra a Áustria na noite da próxima segunda-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, após a confirmação da ausência do zagueiro Gonzalo Montiel devido a uma lesão.

Segundo o site “Foot Mercato”, citando uma fonte próxima à seleção argentina, Montiel, de 29 anos, sofre de uma distensão nos tendões do joelho, o que o obrigará a um repouso forçado e à ausência no confronto contra a Áustria — mais um revés para o técnico Lionel Scaloni, que busca consolidar a posição de sua equipe na liderança do grupo.

Montiel poderá retornar gradualmente na partida contra a Jordânia, na terceira e última rodada da fase de grupos, onde poderá jogar por alguns minutos para recuperar a forma física e testar sua prontidão para as fases eliminatórias.

No entanto, há outra opção que a comissão técnica e médica da seleção argentina está analisando: dar descanso total ao jogador e não arriscá-lo contra a Jordânia, para evitar qualquer agravamento da lesão que possa privar a Argentina de seus serviços nas fases decisivas do torneio.

A equipe médica da seleção argentina acompanha a situação de perto e avaliará o estado de Montiel diariamente nos próximos dias, antes de tomar a decisão final sobre sua participação ou não contra a Jordânia.

Montiel havia participado da partida de estreia da Argentina na fase de grupos, antes de sentir dores nos tendões do joelho durante os últimos treinos, o que levou a equipe médica a submetê-lo a exames médicos minuciosos que confirmaram a lesão.