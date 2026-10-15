Em uma reunião tempestuosa na sede da Federação Internacional de Futebol, o presidente Gianni Infantino apresentou desculpas ao seu conselho pelo plano secreto de vender os direitos da Copa do Mundo, e a resposta veio categórica e impactante: você continua inapto a liderar o futebol mundial se não revelar tudo.

Os detalhes da reunião tempestuosa

O conselho da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, reuniu-se nesta quinta-feira em Zurique, pela primeira vez desde a eclosão do escândalo da proposta secreta de Infantino de criar a chamada "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

O projeto, que Infantino foi obrigado a cancelar poucos dias após o vazamento, previa a concessão de parte dos direitos comerciais da entidade que governa o futebol mundial a uma empresa de investimento privado, em um precedente grave que teria mudado a face do esporte.

Ao longo de uma reunião que durou três horas e meia, o caso da instituição não foi o único na mesa de prestação de contas. O presidente suíço-italiano recebeu perguntas incisivas sobre outros temas espinhosos, entre eles a suspensão do atacante norte-americano Folarin Balogun, o prêmio da FIFA pela paz e o financiamento das federações nacionais.

Hewitt detona: não recebemos nenhuma resposta

Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa de Futebol e vice-presidente da FIFA, revelou o tamanho da decepção dentro do conselho e afirmou, em declarações posteriores, que muitas perguntas continuam sem resposta.

Hewitt acrescentou, em tom duro: "É frustrante que não tenhamos recebido respostas a nenhum de nossos pedidos específicos, como obter os documentos da instituição (FFE), por exemplo".

E prosseguiu, revelando o que se passou nos bastidores: "Eu perguntei: por quê? E nos pediram para apresentar essas perguntas por escrito. Acredito que o homem tem de responder a essas perguntas e, se não as responder agora, ele é inapto para presidir a FIFA. Foi isso que se discutiu na reunião".

Hewitt reconheceu haver "algum arrependimento" no pedido de desculpas de Infantino, mas garantiu que não foi suficiente: "Depois, não houve nenhuma ressalva em relação aos nossos sentimentos sobre o que aconteceu. O que ele realmente pediu desculpas foi por não ter apresentado o assunto ao conselho. Se você está tão arrependido, então nos conte".

A UEFA mantém sua posição

A União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA, é uma das mais duras críticas de Infantino e já pediu repetidas vezes que ele renuncie. A entidade preparou medidas legais criminais contra Infantino e entrou com ação judicial em três tribunais norte-americanos para exigir a liberação de todos os documentos relativos à instituição.

Questionada sobre se houve alguma mudança na posição da UEFA, Hewitt respondeu de forma categórica: "Do meu ponto de vista, nada mudou. Não tenho nenhuma informação nova que me faça pensar diferente, a não ser que temos um presidente que pede desculpas".

Apesar da tempestade, a UEFA ainda busca um candidato para enfrentar Infantino, que disputará a eleição para a presidência da FIFA pela terceira vez em março do ano que vem, sem que tenha surgido até agora qualquer candidato com credibilidade.

Ramon Vega, ex-zagueiro do Tottenham e da Suíça, anunciou a intenção de se candidatar, mas parece improvável que consiga as cinco cartas de apoio exigidas das federações associadas, muito menos que seja um concorrente sério.

Por outro lado, figuras de destaque do futebol europeu disseram à emissora britânica "BBC Sport" que desejam a candidatura de Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, mas não está claro se Wenger está disposto a abrir mão de seu cargo de chefe global de desenvolvimento do futebol na FIFA para entrar em uma batalha contra seu chefe na qual talvez não saia vencedor.

Hewitt reconheceu a necessidade de a UEFA e os opositores de Infantino ao redor do mundo encontrarem um candidato antes do prazo final de 18 de novembro, destacando a importância de haver um concorrente após ele ter sido reeleito por aclamação em 2019 e 2023.

E concluiu: "Acho importante para o Gianni ter alguém que defenda um programa diferente, e é bom que a FIFA tenha essa opção. Vivemos em um sistema democrático, precisamos lembrar que existem 211 federações, e é muito importante que todas elas tenham a oportunidade de votar de acordo com sua visão".



