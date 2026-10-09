Choque no Al-Hilal: lesão surpreende Salem Al-Dawsari novamente antes do clássico

A lesão continua a perseguir Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, depois de atingi-lo novamente poucas horas antes de disputar o aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad.

O Al-Hilal recebe seu rival Al-Ittihad, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

A menos de 24 horas da partida, o Al-Hilal anunciou a ausência de Salem Al-Dawsari no treino coletivo realizado pela equipe na noite de sexta-feira, em preparação para o clássico.

O clube esclareceu, em publicação por meio de sua conta oficial no X, que Al-Dawsari esteve na clínica médica do centro esportivo Al-Majdiah, devido a dores na articulação do pé.

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Al-Dawsari está ausente do Al-Hilal desde o início da atual temporada, por ter se submetido a uma cirurgia após a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

No entanto, o capitão do Al-Hilal voltou aos treinos coletivos desde a última quinta-feira e estava perto de participar da partida contra o Al-Ittihad, seja como titular ou no banco de reservas, segundo revelou seu técnico italiano Simone Inzaghi.

Contudo, a nova lesão pode significar a ausência total de Salem Al-Dawsari no clássico, especialmente porque ele não participou de nenhuma outra partida desde o início da temporada.

Além de Salem Al-Dawsari, há dúvidas em torno do meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic, que participou apenas da primeira parte dos treinos coletivos do Al-Hilal, na noite de sexta-feira, antes de completar seu programa de recuperação.

Por outro lado, o Al-Hilal recuperou os serviços do lateral francês Theo Hernández e do zagueiro saudita Ali Lajami, que participaram dos treinos coletivos realizados pela equipe na noite de sexta-feira.

A dupla estava ausente do clube desde a vitória sobre o Al-Ahli por 3 a 0, no início do mês de setembro passado, pela terceira rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de uma vitória que lhe devolva a liderança da tabela do Campeonato Saudita, já que ocupa a terceira posição com 18 pontos, a apenas um ponto de distância do Al-Qadisiyah e do Al-Nassr, que disputaram uma partida a mais.