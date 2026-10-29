O Al-Hilal sofreu um novo golpe antes de dar sequência à sua trajetória no Campeonato Saudita e na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, depois de confirmada a necessidade de seu ponta brasileiro Gabriel Martinelli passar por um período de tratamento e recuperação em razão da lesão que sofreu recentemente.

O Al-Hilal anunciou que Martinelli precisará de tratamento por um período que varia entre 10 e 15 dias, após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa, um duro golpe para o técnico italiano Simone Inzaghi, que ficará sem uma de suas opções ofensivas durante uma série de confrontos importantes.

Leia também: Tevez solta a bomba sobre Messi e Cristiano Ronaldo e revela a maior diferença entre as duas lendas!

Martinelli havia se lesionado durante o confronto contra o Al-Qadisiyah, na décima primeira rodada do Campeonato Saudita, e precisou deixar o gramado no segundo tempo, antes de desfalcar o time na partida contra o Al-Shamal, do Catar, na terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, que o Al-Hilal perdeu pelo placar de 3 a 1.

Próximas partidas HIL Campeonato Saudita 14:00 ALF

Assim, o ponta brasileiro ficará de fora do confronto contra o Al-Fateh, marcado para o próximo sábado pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita, e também não poderá entrar em campo diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Da mesma forma, pairam dúvidas sobre a possibilidade de Martinelli estar à disposição para o confronto contra o Al-Ettifaq, no dia 7 de novembro, pela décima terceira rodada do Campeonato Saudita, já que a data de seu retorno dependerá de sua resposta ao tratamento e da recuperação de sua condição física, sem arriscar escalá-lo antes da recuperação completa.

A comissão técnica do Al-Hilal espera que o jogador recupere a plena forma o quanto antes, especialmente porque o time tem pela frente uma agenda cheia de partidas, enquanto Inzaghi terá de buscar as alternativas adequadas para suprir a ausência de Martinelli e manter a eficiência ofensiva da equipe na próxima etapa.