Choque em Madri: Trent pensa em fugir do inferno de Mourinho em janeiro!

A aventura de Trent Alexander-Arnold no Real Madrid acabou antes mesmo de começar? Uma surpreendente reportagem inglesa abre as portas para um retorno estrondoso do lateral inglês à Premier League apenas alguns meses após sua saída do Liverpool.

O site britânico "TeamTalk" revelou que vários grandes clubes estão de olho na situação de Trent Alexander-Arnold, de 27 anos, preparando-se para agir e contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno, em janeiro.

Trent havia se juntado ao Real Madrid no último verão, vindo do Liverpool, em uma grande transferência para ser o sucessor de Dani Carvajal.

O jogador inglês começou sua trajetória como titular sob o comando de Xabi Alonso e seguiu na formação com Arbeloa, mas, na verdade, não atingiu o nível esperado dele dentro do Santiago Bernabéu.

Mourinho tira Trent de cena

A situação ficou ainda mais complicada com a chegada de José Mourinho ao comando da equipe técnica. Depois que o Real Madrid contratou o holandês Denzel Dumfries aparentemente para ser o reserva de Trent, o cenário se inverteu completamente, e Dumfries passou a ser a opção titular, à frente do inglês, que se viu obrigado a jogar até mesmo na posição de meio-campista em busca de minutos em campo.

Diante desse ostracismo, o "TeamTalk" soltou uma surpresa de peso, afirmando que três gigantes da Premier League pensam seriamente em trazer Trent de volta à Inglaterra.

O site esclareceu que o Liverpool, seu antigo clube, ao lado de Arsenal e Chelsea, veem o jogador do Real Madrid como um possível alvo para reforçar seus elencos no próximo mês de janeiro.

A questão não parou no interesse: o veículo de imprensa alegou que já teria havido contatos iniciais entre esses clubes e o entorno do jogador para sondar a possibilidade de seu retorno.

Apesar de toda essa especulação, o mesmo relatório indica que o lateral inglês não pensa atualmente em deixar o Real Madrid, já que está vinculado a um contrato de longa duração com o clube merengue que se estende até 2031, e espera virar o jogo e convencer Mourinho de suas qualidades nos próximos meses.



