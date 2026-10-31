O clube Al-Ittihad anunciou os detalhes da lesão sofrida pelo meio-campista colombiano Richard Ríos durante o confronto com o Abha, pela décima segunda rodada da Liga Roshan Saudita para Profissionais, revelando por meio de exame médico a natureza da lesão que o obrigou a deixar o gramado mais cedo e que gerou preocupação no elenco do Decano.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que os exames e a ressonância magnética a que o jogador foi submetido mostraram que ele sofreu uma entorse grave no tornozelo esquerdo, acompanhada de um comprometimento do ligamento fibular, o que exige que ele passe por um programa de tratamento e reabilitação no próximo período.

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Ríos havia sofrido a lesão nos primeiros minutos da partida contra o Abha, após uma disputa com Alimami Gory, e não conseguiu completar o jogo, deixando o gramado abalado pela dor, em meio à evidente preocupação de seus companheiros e da comissão técnica comandada por Jens Vesung.

As previsões iniciais indicam o desfalque do meio-campista colombiano nos dois próximos confrontos do Al-Ittihad, diante do Al-Ain dos Emirados pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, e do Neom pela Liga Roshan, sendo que o tempo total de seu afastamento será definido de acordo com sua resposta ao tratamento e à reabilitação, sem que haja ainda o anúncio de uma data final para seu retorno.

Diante da ausência de Ríos, a comissão técnica do Al-Ittihad decidiu escalar o senegalês Dion Lopy para substituí-lo no meio-campo durante o próximo confronto asiático, em uma tentativa de preservar o equilíbrio dentro do time e lidar com a perda de um de seus elementos importantes nessa posição.

A lesão chega em um momento difícil para o Decano, que se prepara para disputar uma sequência de confrontos locais e continentais, de modo que a comissão técnica passa a ter de encontrar as soluções adequadas para compensar a ausência de Ríos, enquanto o clube aguarda a evolução de seu quadro durante o programa de tratamento antes de definir a data de seu retorno aos treinos e às partidas.