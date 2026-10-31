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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Choque arrasador: Al-Ittihad revela detalhes da lesão de Ríos e o tempo de afastamento

R. Rios
Abha x Al-Ittihad
Abha
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Colômbia
Arábia Saudita

Golpe duro

O Al-Ittihad anunciou os detalhes da lesão sofrida pelo meia colombiano Richard Ríos durante o confronto contra o Abha, válido pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita de Profissionais Roshan, revelando, por meio do exame médico, a natureza da lesão que o obrigou a deixar o campo mais cedo e que gerou preocupação nas fileiras do clube.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que os exames e a ressonância magnética a que o jogador foi submetido revelaram uma grave entorse no tornozelo esquerdo, acompanhada de uma lesão no ligamento fibular, o que exige que ele passe por um programa de tratamento e reabilitação durante o próximo período.

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Ríos havia se lesionado nos primeiros minutos da partida contra o Abha, após um choque com Alimami Gory, e não conseguiu completar o jogo, deixando o gramado abatido pela dor, em meio à evidente preocupação de seus companheiros e da comissão técnica comandada por Jens Vesing.

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As previsões iniciais apontam para o desfalque do meia colombiano nos dois próximos confrontos do Al-Ittihad, contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, e contra o Neom, no Campeonato Roshan, enquanto o tempo total de seu afastamento será definido de acordo com sua resposta ao tratamento e à reabilitação, sem que haja, até o momento, uma data definitiva para seu retorno.

Diante da ausência de Ríos, a comissão técnica do Al-Ittihad optou por escalar o senegalês Dion Lopy para substituí-lo na região central do campo durante o próximo confronto asiático, numa tentativa de preservar o equilíbrio dentro da equipe e lidar com a perda de uma de suas peças importantes nessa posição.

A lesão ocorre em um momento difícil para o clube, que se prepara para disputar uma série de confrontos nacionais e continentais, deixando a comissão técnica com a missão de encontrar as soluções adequadas para compensar a ausência de Ríos, enquanto o clube aguarda a evolução de seu quadro durante o programa de tratamento, antes de definir a data de seu retorno aos treinos e às partidas.

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