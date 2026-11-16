Choque abala o Manchester United: Lukaku anuncia saída em decisão surpreendente

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Após a goleada sobre a Itália, Romelu Lukaku soltou uma bomba sobre o seu futuro com a seleção da Bélgica, com uma decisão que não era esperada depois da sua presença na última convocação da seleção belga.

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O atacante do Fenerbahçe, de 33 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção nesta segunda-feira por meio de sua conta oficial no Instagram, afirmando sentir-se tranquilo com o encerramento de sua trajetória internacional, apesar de sua presença com a seleção durante a última convocação.

Lukaku dirigiu uma mensagem à torcida belga, na qual relembrou os principais momentos de sua jornada com a seleção, expressando sua gratidão aos companheiros e aos treinadores que o acompanharam ao longo desses anos.

O atacante belga escreveu: “Ao longo destes 16 anos, dei tudo de mim pela seleção nacional e vivi todas as emoções possíveis. Joguei ao lado de companheiros excepcionais aos quais serei sempre grato, e gostaria de agradecer a todos eles, assim como aos treinadores que me incentivaram e confiaram em mim para ajudar o time. Foi uma aventura maravilhosa, e aproveitei cada momento dela”.

O autor de 94 gols internacionais acrescentou em sua mensagem: “À torcida belga, obrigado pelo apoio contínuo ao nosso time. Tenho orgulho de representar meu país em 4 edições da Copa do Mundo e 3 Campeonatos Europeus, e nunca esquecerei esses momentos. Estou tranquilo com minha decisão de parar aqui, foi uma experiência maravilhosa e foi um prazer vivê-la. Sou grato a vocês, obrigado”.

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Lukaku deixa a seleção belga depois de ter disputado 135 partidas internacionais, nas quais marcou 94 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da Bélgica e deixando uma marca notável na história da seleção.

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Partida contra a Itália foi a última sem participação

O confronto entre Bélgica e Itália, que terminou com vitória desta última por 4 a 1 no domingo, no Estádio Rei Balduíno, talvez tenha sido a última aparição de Lukaku dentro de uma convocação da seleção, ainda que ele não tenha participado da partida.

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O atacante havia feito longos aquecimentos na linha lateral durante a partida, mas não entrou em campo, além de ter ficado de fora da lista da seleção para o confronto contra a Turquia por causa de uma lesão.

A aposentadoria de Lukaku impõe um novo desafio ao treinador Marc van Bommel, que será exigido a trabalhar na construção de um novo poder ofensivo para a seleção belga, após a saída do maior artilheiro da história e de um de seus principais elementos nos últimos anos.