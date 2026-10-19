O jornalista Ahmed Shobier falou sobre a relação do marroquino Hossein Amotta, técnico do Al Ahly do Egito, com a torcida do clube, revelando o plano do treinador para o próximo período.

Shobier disse em declarações radiofônicas nesta segunda-feira: "Como Amotta pensa em escalar os jogadores? No Campeonato e na Copa do Egito ele vai jogar praticamente com a formação titular, já na Liga ele vai dar a oportunidade a alguns jogadores que não aparecem muito, e na Confederação vai dar a chance a quem merece estar presente e ter um lugar, mas no Campeonato ele vai manter o grupo titular e não haverá rodízio".

O ex-goleiro do Al Ahly prosseguiu: "Hossein Amotta vive uma crise com a torcida do Al Ahly, que consiste no fato de que ele vence as partidas, mas o torcedor não está satisfeito".



E continuou: "Estou falando de 8 jogos, com empate em apenas uma partida, e mesmo assim você sente que as pessoas não estão felizes. Pela conta dos resultados é excelente, pela conta da atuação a coisa não agrada à torcida, e o torcedor do Al Ahly sempre gosta que seu time jogue um futebol bonito".







