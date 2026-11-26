Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Inter, Cristian Chivu, destacou a importância de Lautaro Martínez voltar a marcar após uma vitória crucial sobre o Stuttgart na Champions League. Chivu elogiou a influência imediata do capitão depois de um período difícil para o clube italiano.

Publicidade

Lautaro dá o impulso de que a Inter precisava

A Inter ficou a apenas um ponto do grupo dos oito primeiros da Champions League na noite de terça-feira depois que uma atuação segura garantiu uma vitória muito necessária sobre o Stuttgart . Foi uma noite europeia quase perfeita para a Inter, que voltou a não sofrer gols e conquistou uma vitória que a deixou a apenas um ponto dos oito primeiros. Embora todo o elenco tenha correspondido, o que mais empolgou o técnico foi ver Lautaro balançar as redes quase imediatamente após entrar em campo.

"O gol do Toro? Beleza, qualidade, tem tudo ali. Mas eles são jogadores de alto nível. Lautaro deixou todo mundo feliz: o banco, os torcedores e também os defensores e os meio-campistas", disse Chivu, segundo La Gazzetta dello Sport.

Chivu destaca reforço de confiança para Lautaro

Após uma dura derrota para a Atalanta em Bérgamo, o time de Chivu reagiu com uma atuação marcada pela disciplina tática e pela eficiência nas finalizações. Luka Sucic se destacou em uma função mais recuada, enquanto Francesco Pio Esposito manteve a boa fase. Chivu elogiou Martínez e observou que, embora a qualidade do atacante nunca tenha sido questionada, o gol representa um grande reforço psicológico para todo o elenco neste período intenso da campanha europeia.

"Achei que vocês fossem me perguntar se está faltando o quinto atacante… No momento, tenho três, todos bons: Lautaro, depois do período em Bérgamo, ganhou alguns minutos em campo", comentou Chivu. "Mentalmente, para um atacante, marcar é uma injeção de confiança e autoestima, mesmo que ele não precisasse disso. Também estou feliz com Pio e Marcus pelo que fizeram em campo. Espero que continuem nesse nível, mas sabemos que os atacantes vivem de alegrias coletivas e pessoais: precisamos ter muito cuidado com a condição física deles. São muitos jogos e precisamos deles. Esperamos que Bonny também volte logo."

Publicidade Publicidade

Foco volta à Serie A

Chivu rapidamente voltou as atenções para os compromissos nacionais. Com uma visita ao Genoa pela frente, o técnico ressaltou a necessidade de manter o equilíbrio emocional. Ele afirmou que o time não deve se empolgar demais com as vitórias nem se abater excessivamente com as derrotas, mantendo o foco em uma partida de cada vez para alcançar seus ambiciosos objetivos na temporada.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

"Neste momento, porém, o principal pensamento passa a ser o Genoa. Vamos pensar no Dortmund depois, conhecemos a classificação. Era importante reagir após duas derrotas consecutivas. Precisamos pensar jogo a jogo para buscar nossos objetivos. O time não faz drama quando perde e não se empolga quando ganha", afirmou.

Elenco e preocupação com lesão

Embora o clima fosse predominantemente de comemoração, a condição física do importante defensor Alessandro Bastoni ainda preocupa a comissão técnica. O jogador da seleção italiana foi substituído após sentir um desconforto, e o clube aguardará exames para determinar a gravidade do problema. Chivu espera que não seja nada sério, especialmente diante da agenda cheia até o período de festas, quando será necessária a contribuição de todo o elenco.

Publicidade

Ao falar sobre a situação de Bastoni e o estado psicológico do time, Chivu concluiu: "Ele sentiu um enrijecimento, amanhã terá de fazer um exame. Parece ser apenas isso, um problema que ele vinha sentindo havia alguns dias. É preciso pensar jogo a jogo para buscar nossos objetivos. O time não faz drama quando perde e não se empolga quando ganha."