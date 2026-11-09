Chivu: "Derrota nos dérbis? É preciso saber se reerguer, não ficar abatido"

O técnico da Inter, Cristian Chivu, falou em Parma ao receber uma honraria durante a cerimônia da 48ª edição do prêmio Sport Civiltà.

"O que o time pode fazer? A Inter pode melhorar."

Entrevistado no palco do Teatro Regio, o treinador da Inter acrescentou: "Os clássicos perdidos? São jogos que você tem de disputar. As temporadas são longas, você sabe que sempre há altos e baixos, que são necessários muito trabalho, paciência e sacrifícios. Também é preciso saber se reerguer, permanecer unido e ter o mesmo objetivo.

E fazer de tudo para alcançá-lo, sabendo que é possível cair, mas que a forma como você reage também é importante. Não nos empolgamos quando as coisas vão bem, assim como não entramos em depressão quando vão mal; continuamos fazendo de tudo para manter a competitividade necessária para levar a bom termo uma temporada que queremos que seja importante."

Próximas partidas ATA Campeonato Italiano 14:45 INT

Sobre sua passagem pelo Parma: "Cheguei entusiasmado, grato pela confiança que o Parma havia depositado em mim e com a responsabilidade de cumprir o objetivo. Deu certo, com trabalho, união e humildade. Voltar a Parma é uma emoção pura, devo admitir. Procurei dar tudo de mim. Uma cidade como Parma e um time como este merecem grandes palcos."