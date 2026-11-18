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Giorgio Chiellini, ex-zagueiro e atual dirigente da Juventus, fala sobre o momento do clube, a diferença entre o futebol italiano e a Premier League e relembra a Juventus de seus tempos de jogador: Conte, Allegri e Cristiano Ronaldo.

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Giorgio Chiellini, hoje diretor de assuntos do clube da Juventus, participou do podcast Business of Sport: "Se você pensar que o Bournemouth, com todo o respeito, pode gastar muito mais que a Juventus hoje, e se tivesse nos dito isso há dez anos, todos nós riríamos dessa ideia...". Confira a seguir suas declarações, reproduzidas pelo Tuttosport.

A DIFERENÇA PARA A PREMIER LEAGUE

"Tenho curiosidade para saber como estará a situação daqui a cinco anos. Quem pode competir com a Premier League não são os campeonatos, mas os clubes individualmente. Podemos citar Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona".

OS JOVENS E OS TREINADORES

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"Por não investirmos no desenvolvimento de talentos. Somos uma terra de defensores e grandes talentos, mas agora não temos defensores de verdade nem grandes talentos. Temos ótimos treinadores, mas também precisamos de um bom trabalho de formação desde a base. Tivemos muitos treinadores italianos que também venceram a Premier League, como Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Roberto Mancini".

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A FINAL DA EURO 2021

"Tínhamos jogadores como Bonucci, além de mim, que disputaram aquela partida. Sabíamos como era importante dizer calma, calma, calma, e o treinador certamente sabia disso. Foi o que dissemos no fim do primeiro tempo. Sabíamos que a pressão sobre a Inglaterra era muito grande, e continua sendo. A seleção inglesa sempre sofre muita pressão da imprensa e dos torcedores, sobretudo em casa. Era uma vantagem que sabíamos ter e soubemos aproveitá-la".

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A JUVENTUS DE HOJE E A FAMÍLIA AGNELLI

"Acredito que a direção que temos hoje possa ajudar o clube a voltar o mais rápido possível. A família é a garantia da continuidade das vitórias. A família que é dona do clube há cem anos é uma garantia para os torcedores, os jogadores e o clube. A Juventus é única porque pertence à mesma família há mais de cem anos. É uma característica que devemos destacar e preservar. A Juventus voltará a vencer. Estaremos todos lá, juntos, para comemorar".

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CHIELLINI E A JUVENTUS

"Não é uma questão de fidelidade. É uma questão de se sentir parte de uma família. Trabalho para a Juventus cuidando das relações institucionais. Meu cargo é o de diretor de assuntos do clube. Cuido das relações com a Liga, a Federação, a European Football Clubs, a UEFA e a FIFA, além de uma parte ligada à formação e à inovação na estrutura da Juventus".

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CONTE E ALLEGRI

"Os dois treinadores da minha carreira são Conte e Allegri. Dois líderes muito diferentes, mas ambos extraordinários. São dois treinadores diferentes, com enorme capacidade de liderança e personalidade, expressas de maneiras distintas. Com Conte, encontramos um entrosamento muito bom dentro e fora de campo, com características que se complementavam perfeitamente. Mas jogamos tanto com uma linha de quatro quanto com uma de três. Poderíamos ter jogado de várias formas. É a qualidade dos jogadores que faz a diferença. A tática é algo que você pode criar e moldar como uma roupa sob medida para o time que tem à disposição".

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AS FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

"Em 2017, chegamos com muita confiança na nossa capacidade. Não era arrogância. Era a segunda final em três anos, e tínhamos feito uma ótima campanha. Éramos mais fortes do que dois anos antes, sobretudo pela personalidade necessária para chegar a uma final. Na época em que me formei, joguei duas vezes contra o Barcelona, nas quartas de final, e marquei um gol. Provavelmente foi a melhor semana da minha carreira".

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CRISTIANO RONALDO

"Ser o capitão de Cristiano Ronaldo foi muito bom. Receber o melhor jogador e o maior artilheiro é sempre algo bom. Ele não treinava mais do que os outros em termos de quantidade, mas treinava com mais intensidade. Quando as dificuldades aumentavam, ele elevava seu nível. Fazia isso sempre. Era um jogador de outra categoria, único. Nos jogos mais importantes, estava sempre pronto e fazia a diferença. Também era um líder em campo. Não precisava falar muito. Poucas palavras bastavam. Era muito respeitoso, treinava bem e, quando precisávamos dele, sempre correspondia".