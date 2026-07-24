Chelsea rouba alvo do Arsenal por 52 milhões de libras esterlinas

O Chelsea prepara-se para promover grandes mudanças na sua defesa durante o mercado de transferências de verão, depois de estar perto de fechar um dos seus mais destacados negócios defensivos, ao mesmo tempo que vários defesas da equipa se preparam para deixar o estádio de Stamford Bridge, no âmbito da reconstrução do plantel antes do arranque da nova temporada.

O defesa francês Maxence Lacroix marcou os exames médicos com o Chelsea para hoje, com vista a concretizar a sua transferência do Crystal Palace num negócio avaliado em 52 milhões de libras esterlinas, segundo noticiou o jornal britânico "The Sun".

O defesa francês, de 26 anos, destacou-se como um dos principais alvos do clube londrino no atual mercado de transferências, tendo em conta o desejo do novo treinador Xabi Alonso de reforçar a linha defensiva com jogadores dotados de qualidade e experiência.

A grande experiência de Lacroix nas competições da Premier League inglesa foi um dos fatores mais importantes que levaram a direção do Chelsea a acelerar as negociações para concretizar o negócio, considerando-o um reforço pronto para competir desde o primeiro dia.

Ao mesmo tempo, o Arsenal tinha-se informado sobre a possibilidade de contratar Lacroix antes do arranque do Campeonato do Mundo, aproveitando a ausência do defesa francês William Saliba devido a uma lesão que o afastará por um longo período, mas o clube londrino não apresentou qualquer proposta oficial para concretizar o negócio.

O Crystal Palace exigia receber 60 milhões de libras esterlinas para abdicar do seu defesa, mantendo-se firme em obter um valor não inferior a 52 milhões de libras esterlinas, o mesmo montante que o Tottenham pagou ao Brighton para contratar o defesa Jan Paul van Hecke no início do verão.

Durante o seu percurso no Crystal Palace, Lacroix conquistou três títulos: a Taça de Inglaterra, a Liga Conferência Europa e a Supertaça de Inglaterra, confirmando o seu estatuto como um dos mais destacados defesas do futebol inglês no último período.

No mesmo contexto, o Chelsea também manifestou interesse em contratar o defesa inglês John Stones, que ficou livre, tendo em conta o desejo de Xabi Alonso de acrescentar ao plantel elementos de liderança com grande experiência.

Em contrapartida, vários defesas parecem estar perto de deixar Stamford Bridge no atual mercado de transferências, segundo noticiou o jornal "The Sun".

Trevoh Chalobah, um dos formados na academia do Chelsea, recebeu propostas para se transferir para o clube italiano Como, orientado pelo treinador espanhol Cesc Fàbregas, antiga estrela do Chelsea.

Axel Disasi, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao West Ham United, também desperta o interesse de vários clubes europeus, com destaque para o Milan, sendo o seu valor de mercado estimado em cerca de 25 milhões de libras esterlinas.

Estes movimentos confirmam que o Chelsea avança a passos acelerados para reformular a sua defesa, seja através da contratação de novos elementos ou da dispensa de vários jogadores, no âmbito do projeto de Xabi Alonso de construir uma equipa capaz de competir com força na próxima temporada.