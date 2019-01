Chelsea precisa de Higuaín, mas transferência pode atrasar

Derrota para o Arsenal por 2 a 0 evidenciou a importância de um novo atacante para os Blues

Maurizio Sarri pode precisar ainda mais de Gonzalo Higuaín para resolver os problemas do Chelsea.

O problema de ataque do Chelsea ficou ainda mais evidente no último sábado (19), quando a equipe foi derrotada pelo Arsenal por 2 a 0, apesar do fato de os Gunners terem uma das defesas mais fracas da Premier League. Até os 82 minutos, não registraram um chute a gol, apesar dos 44 toques na área adversária.

A formação de Sarri era fácil de adivinhar, com o ala Eden Hazard como um falso nove, e Willian e Pedro estacionados ao lado do belga.

Unai Emery sabia muito bem o que estava por vir e venceu a batalha tática, evidenciando ainda mais o problema dos Blues.



Foto: Getty Images

É claro que o Chelsea chegou a um acordo de empréstimo com a Juventus por Higuain, e deve ser capaz de concluir a negociação assim que Álvaro Morata partir para o Atlético de Madrid.

Higuain marcou 36 gols na Serie A com Sarri na temporada 2015/16, com o treinador certamente sabendo como tirar o melhor proveito do enigmático argentino.

O Chelsea precisa de gols e rápido, começando com o confronto das semifinais da Copa da Liga Inglesa, na quinta-feira (24) com o Tottenham. Vale lembrar que os Blues perderam o primeiro duelo por 1 a 0.