Chelsea planeja reformular defesa com foco na Serie A
O Chelsea se prepara para reforçar a defesa em 2027, com uma estratégia de contratações fortemente ligada à Serie A. Segundo o The Athletic, o clube acompanha de perto o zagueiro Ramon, do Como, em busca de reforços para o setor.
Apesar dos planos para fortalecer a defesa, o Chelsea não pretende encerrar antecipadamente o empréstimo de Badiashile ao Napoli. O clube decidiu não antecipar o retorno de nenhum jogador do elenco principal que esteja emprestado durante a janela de transferências de janeiro.
Ascensão de Ramon desperta grande interesse
Ramon chamou a atenção dos dirigentes do Chelsea, que admiram o espanhol. Sua evolução na Itália foi recompensada recentemente com a primeira convocação para a seleção principal da Espanha.
O Chelsea não é o único clube inglês que acompanha de perto a evolução do defensor. Arsenal e Manchester United, rivais na Premier League, também foram associados a Ramon nas últimas semanas, o que indica uma possível disputa acirrada por sua contratação.
Opção do Real Madrid e passagem de Badiashile pelo Napoli
Qualquer clube que queira tirar Ramon do Como terá de lidar com um obstáculo importante. Embora o jogador pertença oficialmente ao Como, o Real Madrid tem uma opção para recontratá-lo ao fim da temporada, nos mesmos moldes do acordo que mantém em relação ao companheiro de equipe Nico Paz.
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Enquanto isso, Badiashile segue na Itália após se transferir por empréstimo ao Napoli no último verão europeu, em um acordo com opção de compra de € 27 milhões. O defensor francês de 25 anos disputou cinco partidas em todas as competições nesta temporada. Uma lesão interrompeu recentemente sua campanha e o afastou por várias semanas. Ele, porém, já voltou a treinar com o grupo do clube da Serie A.
Janela de verão será decisiva para os planos defensivos do Chelsea
A torcida do Chelsea terá de esperar por uma possível negociação por Ramon. Embora o clube admire o zagueiro do Como, um acordo só seria possível na janela de transferências do verão europeu, não no meio da temporada.
Sem planos de antecipar em janeiro o retorno de Badiashile ou de qualquer outro jogador do elenco principal que esteja emprestado, o Chelsea manterá os atuais empréstimos até o fim da campanha. Depois, as atenções se voltarão para o mercado de verão, quando a investida do Chelsea por Ramon e o interesse de Arsenal, Manchester United e Real Madrid ganharão contornos mais claros.