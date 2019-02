Chelsea: após briga com Kepa, Sarri deixa campo sozinho

A derrota na final da Copa da Liga Inglesa teve uma polêmica inacreditável com o goleiro Kepa Arrizabalaga

Após a derrota por 4 a 3 nos pênaltis na final da Carabao Cup, o técnico Maurizio Sarri deixou sozinho o gramado de Wembley. O treinador do Chelsea protagonizou, ao lado do goleiro Kepa Arrizabalaga, uma cena histórica e bizarra no futebol inglês.

Kepa desobeceu Sarri e não quis sair. E não saiu. Olha a reação do treinador pic.twitter.com/RZuQtgyKxm — Insta: @SofazeiroFC (@SofazeiroFC) 24 de fevereiro de 2019

Nos minutos finais da decisão contra o Manchester City, em duelo que terminou empatado sem gols no tempo regulamentar, o goleiro recusou-se a ser substituído. Willy Caballero, que entraria em seu lugar, já estava pronto para adentrar no gramado.

A situação de Maurizio Sarri não é boa sob o comando dos Blues. Além de ter sido derrotado na final da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa), sob o comando do italiano o Chelsea sofreu, também para os Citizens, a sua maior goleada desde 1991 com o 6 a 0 aplicado na 26ª rodada.

