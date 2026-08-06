Chegou como estrela e partiu como apaixonado: Al-Ittihad se despede de Fabinho com mensagem emocionante

O Al-Ittihad se despediu de seu ex-volante brasileiro Fabinho com uma mensagem emocionante, após a confirmação de sua saída do clube durante a atual janela de transferências de verão.

O clube saudita publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual anunciou a saída de Fabinho da equipe, depois de 3 anos que passou entre suas paredes, desde que se transferiu para o elenco no verão de 2023.

O Al-Ittihad escreveu em comentário ao vídeo: "A despedida de um capitão corajoso, que chegou como uma estrela com toda a humildade, liderou sua equipe com toda a competência e partiu apaixonado, depois de deixar uma marca inesquecível".

E acrescentou: "Foi um exemplo de profissionalismo e um modelo para todos ao seu redor, dentro e fora de campo, e um nome que merece ser guardado na lista dos que carregaram a braçadeira de capitão do Al-Ameed em uma etapa histórica na qual contribuiu para a construção de uma glória excepcional".

E concluiu: "Obrigado, Fabinho, você permanecerá uma estrela brilhante no céu dos apaixonados".

Por sua vez, o jogador brasileiro dirigiu uma mensagem à torcida do Al-Ittihad, na qual disse: "Hoje termina minha jornada com vocês como jogador, e começa minha jornada como torcedor deste clube".

E continuou: "Obrigado pela recepção e pelo carinho que encontrei em vocês. Tive a honra de vestir a braçadeira de capitão deste clube tradicional e vivi com vocês uma etapa especial na minha carreira esportiva".

E prosseguiu: "Compartilhamos as alegrias e as tristezas e conquistamos títulos juntos, e me diverti assistindo à sua criatividade nas arquibancadas, a ponto de repetir com vocês os cânticos com todo o amor".

E finalizou: "Espero não ter poupado esforços um único dia a serviço desta instituição. Obrigado a vocês mais uma vez. O Al-Ittihad permanecerá sempre no meu coração".

Fabinho se juntou ao Al-Ittihad no verão de 2023, vindo do Liverpool, tornando-se um dos elementos titulares de maior destaque no elenco da equipe desde então.

A maior conquista da estrela brasileira com o "Al-Ameed" foi a dobradinha da Saudi Pro League e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas na temporada 2024-2025.