Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, revelou sentir que há um clima de alvoroço e críticas constantes em torno de si, considerando que a atenção dada ao que se diz sobre ele ultrapassa a que recebem alguns de seus companheiros de equipe, em declarações que trouxeram uma clara reclamação sobre a forma como seu nome é tratado dentro do clube catalão.

As declarações do craque holandês vieram após sua participação na vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0, pela Liga dos Campeões da Europa, partida que teve um caráter especial para ele, depois de alcançar sua aparição de número 300 com a camisa do Barcelona.

De Jong, de 29 anos, disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Marca": "Sinto que há sempre um alvoroço maior em torno de mim em comparação com os outros".

E acrescentou, explicando a natureza do que o incomoda: "Há sempre algum alvoroço ao meu redor, especialmente quando não estou presente. Por um motivo ou outro, isso acontece durante o verão quando não há jogos, ou quando sofro uma lesão".

E prosseguiu: "Sinto agora que estou em uma condição muito boa e muito forte. Há alvoroço em torno da minha pessoa? Tenho a sensação de que se fala de mim sempre mais do que dos outros, mas talvez isso seja apenas uma sensação que me invade quando falam de mim, pois são coisas sobre as quais não tenho grande influência".

E, em uma tentativa de pôr fim às especulações relacionadas à sua condição física, De Jong afirmou que superou seus problemas anteriores e que atualmente não sofre de nenhum incômodo no joelho, dizendo: "Sinto que estou em uma condição muito boa. Sinto-me forte e empolgado, e tenho uma grande motivação. Não sinto nenhum problema no meu joelho. O que aconteceu ficou no passado".

Essas declarações vêm após um período que viu a ausência do jogador dos gramados por causa da lesão, além da recorrente polêmica sobre seu nível e seu papel no elenco do Barcelona, o que torna sua reclamação sobre o tamanho do alvoroço ao seu redor chamativa neste momento.

De Jong chegou a 300 partidas com o Barcelona desde que se juntou à equipe em 2019, vindo do Ajax de Amsterdã por 75 milhões de euros, tendo marcado 20 gols e dado 31 assistências ao longo desse período.

E apesar de Hansi Flick recorrer a ele por vezes na posição de zagueiro central, o jogador holandês ressaltou que o meio-campo continua sendo o lugar onde se sente mais à vontade, mas não se opõe a desempenhar qualquer papel de que a equipe precise.

E disse: "No meio-campo me sinto mais à vontade, mas vou ajudar a equipe em qualquer posição em que ela precise de mim".

Também elogiou a vitória sobre o Aston Villa, considerando que se tratou de um resultado importante diante de um adversário que havia vencido todas as suas partidas anteriores na competição, fazendo o Barcelona dar continuidade ao seu início perfeito na Liga dos Campeões da Europa.