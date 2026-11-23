Em comunicado, o CAS explicou, por meio de seu site oficial: "As partes envolvidas na disputa foram informadas de que a Corte Arbitral do Esporte divulgará sua decisão amanhã, terça-feira, no período da tarde".
A seleção senegalesa conquistou o título africano diante do Marrocos, após vencer a final por 1 a 0 na prorrogação.
No entanto, a Confederação Africana de Futebol emitiu depois uma decisão retirando o título continental do Senegal e concedendo-o ao Marrocos, após os jogadores senegaleses abandonarem o campo durante a partida em protesto contra a marcação de um pênalti para o Marrocos antes do fim do segundo tempo.