Nas últimas horas, houve um aumento significativo nos preços de alguns ingressos revendidos para a partida entre a Arábia Saudita e Cabo Verde na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com reportagens veiculadas pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, há 94 ingressos disponíveis para a partida entre Egito e Arábia Saudita em sites de revenda.

O jornal esclareceu que os preços desses ingressos variam de acordo com as categorias, começando em 511 dólares, o que equivale a 1.900 riyals, e chegando a 3.040 dólares, o que equivale a 11.400 riyals sauditas.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo 8, com apenas um ponto, ficando um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.