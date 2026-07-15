“Chega dessa palhaçada, seu azarado!”... Críticas violentas a Mbappé após a derrota para a Espanha

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, foi alvo de duras críticas após a derrota da França para a Espanha por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, ontem, terça-feira.
Mbappé, que lidera a artilharia da Copa do Mundo com 8 gols, empatado com Messi, não conseguiu marcar ontem, perdendo assim a chance de disputar o título.
Horas após a partida, o rapper francês Buba lançou um ataque contundente contra Mbappé nas redes sociais.
Buba, conhecido por torcer pelo Paris Saint-Germain, já não havia hesitado em criticar Mbappé em ocasiões anteriores, seja por meio de suas postagens ou nas letras de suas músicas.
Segundo o site “Foot Mercato”, Buba disse: “Este é o fim da Copa do Mundo, o fim dessa farsa. Aquele outro jogador, o azarado, marcou gols contra Serra Leoa e Nova Zelândia, e vocês tentaram retratá-lo como um lutador, enquanto ele destruiu a Espanha com sua transferência para o Real Madrid! Depois, a Espanha veio e o destruiu na seleção francesa, então foi um golpe duplo.”
E continuou: “Na verdade, vocês decidiram que ele é uma marca registrada, e é por isso que ele é o capitão. Chegamos até a ouvir que Dembélé estava no banco de reservas... Sim, já chega, pessoal... já chega.”