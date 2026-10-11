O chefe da arbitragem, Raymond van Meenen, participou na manhã de domingo, durante a semana do árbitro, do Goedemorgen Eredivisie e explicou algumas decisões controversas da arbitragem nesta rodada. Ele também relembrou o incidente entre Ruben van Bommel e Aaron Bouwman.

Após a forte trombada de Van Bommel, o árbitro Sander van der Eijk e o árbitro de vídeo Pol van Boekel consideraram o cartão amarelo uma punição adequada. Van Meenen não demorou a dizer à imprensa que a decisão havia sido errada.

Van Boekel não gostou disso. "Analisei o lance com base nos critérios que aplicamos e provavelmente faria exatamente a mesma coisa hoje", disse o responsável pelo VAR naquela partida ao De Limburger.

"Mas, se o seu chefe diz à imprensa que você cometeu um erro, o que me resta dizer? Foi escolha dele usar essas palavras. Eu teria agido de outra forma."

Desde então, Van Boekel teria mudado um pouco de opinião, segundo Van Meenen, que falou na manhã de domingo no Goedemorgen Eredivisie. "Conversamos com Van Boekel na última quarta-feira. Ele disse: olhando para trás, eu deveria ter intervindo e chamado o árbitro para a lateral do campo", revelou Van Meenen.

Armando Obispo

Uma das decisões questionadas neste fim de semana foi a de não dar o segundo cartão amarelo a Armando Obispo, que interrompeu com uma falta um ataque promissor do Heerenveen.

Segundo Van Meenen, a decisão de não mostrar o cartão vermelho foi correta. "Dá para ver que a bola se afasta uns vinte metros do pé dele. Por isso, o ataque deixa de ser promissor. É uma falta, mas, para nós, não merece o segundo cartão amarelo."

Pênalti em Meerdink

O árbitro de vídeo também teve papel decisivo na partida entre Feyenoord e AZ, ao fazer com que um pênalti marcado em Mexx Meerdink fosse anulado. "Tenho que dizer que, se você vê o lance em velocidade normal, é pênalti, como o árbitro decidiu naquele momento."

Mas Van Meenen elogiou a decisão do árbitro de vídeo, que considerou que Meerdink já havia começado a cair antes de Tjark Ernst pisar em seu pé. "Entendo perfeitamente por que o VAR fez isso", afirmou o chefe da arbitragem.