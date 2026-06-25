Chávez, do AZ, vive um momento fantástico na noite de comemoração do México; República Tcheca volta para casa

O México também venceu na quinta-feira sua terceira partida da fase de grupos da Copa do Mundo. O co-anfitrião do torneio já estava classificado para a próxima fase, mas presenteou seus torcedores na Cidade do México com uma vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca. Mateo Chávez, jogador do AZ, abriu o placar e, com isso, viveu um momento de grande destaque em sua carreira. O México enfrentará o terceiro colocado de outro grupo; a República Tcheca está eliminada.

A primeira grande chance da partida foi dos tchecos. Denis Visinský recebeu a bola na área e desferiu um excelente chute, que passou a apenas decímetros da trave tcheca. Do outro lado do campo, o México não teve precisão suficiente para finalizar um contra-ataque promissor.

Essas foram, de fato, as únicas grandes jogadas do primeiro tempo. O México, já classificado, parecia não querer correr riscos desnecessários de vista da próxima fase, enquanto a falta de criatividade da República Tcheca ficava dolorosamente evidente sempre que a bola chegava ao campo mexicano.

A República Tcheca precisava vencer para manter as chances de avançar para a próxima fase, mas foi o México que, no início do segundo tempo, buscou com mais ênfase o primeiro gol. As grandes chances de fato não surgiram, o que permitiu que a torcida tcheca continuasse com esperanças.

Essa esperança sofreu um grande abalo quando os mexicanos finalmente abriram o placar, pouco depois de uma hora de jogo. Luis Romo driblou três jogadores tchecos e, no momento certo, passou para Chávez, do AZ, que se aproximou de Matej Kovár e driblou o goleiro do PSV, acertando o canto oposto com a parte interna do pé: 0 a 1.

Logo após o primeiro gol, a República Tcheca recebeu o golpe de misericórdia. O ex-jogador do Ajax Jorge Sánchez avançou sem resistência e, já no chão, recebeu a bola de forma desajeitada, rebatida por Tomás Holes. Quiñones aproveitou ao máximo e mandou a bola solta para o fundo da rede com facilidade: 0 a 2.

A um quarto de hora do fim, o goleiro reserva Guillermo Ochoa entrou em campo. O goleiro de quarenta anos acumulou, assim, sua sexta participação em uma Copa do Mundo, um recorde compartilhado com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ochoa, que se aposentará após esta Copa do Mundo, recebeu uma ovação estrondosa.

Ochoa foi o responsável pelo 3 a 0 com um belo passe em profundidade. Depois que seu passe chegou ao destino, a jogada se desenrolou rapidamente e Kovár conseguiu defender na primeira tentativa, mas no rebote de Álvaro Fidalgo, o goleiro do PSV não teve chance.