O francês Lucas Digne se prepara para enfrentar Lamine Yamal mais uma vez, quando Paris Saint-Germain e Barcelona se encontrarem pela Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, no Parc des Princes, em um duelo imposto pela lesão do português Nuno Mendes, que ficará de fora da partida, fazendo com que os olhares se voltem para Digne como a opção esperada para substituí-lo no setor esquerdo da equipe parisiense.

O confronto traz à memória um dos lances mais marcantes entre os dois jogadores, durante a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, quando Yamal conseguiu um pênalti após uma pressão inteligente sobre Digne dentro da área, em uma jogada que ajudou a mudar o rumo da partida e deu à seleção espanhola uma vantagem logo no início.

Aos 20 minutos, com o placar em 0 a 0, Yamal pressionou o lateral francês enquanto ele tentava afastar uma bola alta, e Digne acabou acertando a coxa esquerda do astro espanhol. O árbitro salvadorenho Ivan Barton assinalou o pênalti, confirmado pelo árbitro de vídeo.

Mikel Oyarzabal converteu a cobrança, abrindo o placar para a Espanha, que seguiu seu caminho até a vitória e a classificação para a final, enquanto o técnico francês Didier Deschamps decidiu substituir Digne a 20 minutos do fim da partida.

Após o jogo, Digne, de 33 anos, expressou sua frustração nas redes sociais, afirmando sentir-se decepcionado consigo mesmo e com os companheiros, apesar do orgulho de representar a seleção de seu país, e agradecendo aos torcedores que apoiaram a seleção francesa ao longo da campanha.

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Digne afirmou: "O mais difícil é encontrar as palavras para expressar essa enorme decepção. Sinto-me muito decepcionado comigo mesmo, antes de tudo, e com esse time e todo o esforço que fizemos, e com esse grupo maravilhoso de jogadores".

Ele acrescentou que pensa em todos os que participaram da jornada, assim como nos torcedores que apoiaram a seleção da França e de diversas partes do mundo, antes de reafirmar seu orgulho de representar seu país, apesar da amargura da eliminação.

Poucos dias depois daquele confronto, Lamine Yamal foi campeão mundial com a seleção espanhola, enquanto Digne se vê diante de uma nova oportunidade de encarar o jovem jogador, desta vez com a camisa do Paris Saint-Germain, em um teste europeu que pode trazer de volta as lembranças do duelo anterior, com a diferença de que, agora, a disputa não é entre seleções, mas no nível dos clubes.