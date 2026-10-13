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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"Chamou-o de trapaceiro": discussão acalorada entre Donnarumma e um torcedor do Liverpool

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
G. Donnarumma
England
Itália

Após a vitória do City sobre o Liverpool

As horas que se seguiram à grande vitória do Manchester City sobre o Liverpool (3 a 0), no domingo, pela Premier League, foram marcadas por uma discussão entre o italiano Gianluigi Donnarumma, goleiro da equipe azul-celeste, e um torcedor do Liverpool, depois que este chamou o arqueiro de "trapaceiro" enquanto ele retornava ao vestiário.

O episódio aconteceu em meio ao clima tenso vivido pelo Manchester City durante toda a partida, realizada no estádio de Anfield, onde a equipe enfrentou uma recepção hostil da torcida do Liverpool, que vaiou e exibiu faixas de protesto, em demonstração de indignação com o caso relacionado às acusações financeiras feitas ao clube inglês.

As reações da torcida não se limitaram ao desenrolar do jogo: os jogadores do Manchester City foram vaiados desde o momento em que entraram em campo para o aquecimento, em meio a cantos descritos como hostis, diante da continuidade da polêmica em torno da acusação de que o clube cometeu 115 infrações às regras financeiras da Premier League.

O caso financeiro transformou-se em um novo foco de tensão entre o Manchester City e seus rivais, após o aumento das críticas dirigidas ao clube, embora ainda não tenha sido proferida uma decisão definitiva no processo e nenhuma punição oficial tenha sido aplicada em relação a essas acusações.

Nesse ambiente de tensão, a discussão entre Donnarumma e o torcedor acrescentou um novo capítulo ao clima do confronto, que não se restringiu à superioridade do Manchester City com a vitória por 3 a 0 dentro de campo, mas cujos desdobramentos se estenderam às arquibancadas e aos corredores que levam aos vestiários, em meio à polêmica persistente sobre o dossiê financeiro do clube.

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