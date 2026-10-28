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Cesc Fabregas evitou a euforia após a vitória dramática do Como sobre o Torino nos minutos finais, afirmando que sua equipe ainda tem muito a provar na Serie A. Apesar da atuação aguerrida que permitiu aos seus jogadores virar o placar, o espanhol tratou de afastar qualquer sugestão de que o time possa surpreender na disputa pelo título.

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Fabregas descarta o sonho do scudetto

O Como deu sequência à sua ascensão impressionante com uma vitória suada de virada por 3 a 1 sobre o Torino, fora de casa. O resultado levantou rumores inevitáveis sobre uma possível disputa pelo título, já que a pontuação atual da equipe estaria, segundo relatos, em ritmo de conquista do scudetto. No entanto, ao ser perguntado se seu time poderia brigar pelo scudetto ou por uma vaga em uma competição europeia, Fabregas descartou a possibilidade. Em vez de olhar para a classificação, preferiu se concentrar nas dificuldades imediatas de administrar um elenco reduzido, afetado por uma lista crescente de lesões.

“Você sabe a resposta. Temos de encontrar as melhores soluções. Jogamos muitas partidas, temos seis jogadores lesionados e somos poucos. Nunca tivemos uma escalação inicial igual à anterior, então não dá para ter estabilidade. Precisamos de todos. Não sei quantos pontos temos, estamos em outubro e não olho para a tabela. Não estou interessado na vaga para a Champions League nem no scudetto, mas me interessa ver como o time evolui e elevar o nível”, disse Fabregas à Sky Sport Italia.

Maturidade e resiliência em Turim

Fabregas elogiou bastante seus jogadores após a vitória, mas manteve os pés no chão ao falar sobre o progresso do clube. O ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona viu o resultado como um passo importante para um elenco que ainda se adapta às exigências da primeira divisão italiana. Ele destacou a mudança de mentalidade em relação à temporada passada e sugeriu que esse confronto poderia ter terminado de outra forma anteriormente.

“Um grande time? Ainda temos de provar que somos um grande time. Este foi um teste de maturidade. No ano passado, provavelmente não teríamos vencido uma partida como esta. Foi o quarto jogo em dez dias, e não foi fácil entender como poderíamos vencer. Tivemos resiliência, qualidade e vontade de buscar a vitória. Há jogos que você nem sempre consegue ganhar por 2 a 0 ou 3 a 0. Sofremos um gol e recomeçamos. Vencer aqui na Itália nunca é fácil e, pelo que fizemos nesta partida, dou muito crédito ao meu time”, explicou Fabregas.

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Personalidade para superar os erros

A vitória em Turim marcou mais uma etapa na evolução do Como após uma derrota difícil para o Frosinone no início da temporada. Fabregas acredita que esses tropeços foram fundamentais para o aprendizado do elenco, permitindo que os jogadores lidem melhor com diferentes desafios táticos. Diante de um Torino que adotou um bloco médio-baixo, o Como manteve a paciência e a agressividade até conseguir marcar, apesar de também ter acertado a trave durante a partida.

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Fabregas ressaltou a importância da força mental e destacou, em especial, a capacidade dos jogadores de se recuperar individualmente durante a partida. “Temos de ficar felizes, mas não relaxar. Resiliência, mentalidade e qualidade são importantes. Ver Ramon cometer um erro grave e depois marcar um gol é fundamental, porque jogamos de um jeito que nos dá algo e também nos tira um pouco. Quando se comete um erro, é preciso recomeçar com personalidade. Não se pode jogar com medo”, afirmou.

A construção de um ambiente familiar

Após o apito final, Fabregas foi visto reunido com seus jogadores em uma roda no gramado, reforçando o vínculo emocional dentro do elenco. O treinador quer preservar a união enquanto o clube enfrenta uma situação inédita, tendo enfrentado recentemente adversários de peso como o Manchester United. O espanhol ressaltou que esse espírito coletivo é essencial para suportar as exigências do futebol moderno de primeira divisão.

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“Eu apenas disse a eles que somos uma família, que temos de encontrar todas as soluções para o que estamos fazendo nesta nova fase do Como. Não podemos esquecer que é a primeira vez na história do clube que vivemos uma situação assim. Dei a eles um dia extra de folga, mas temos de estar prontos para enfrentar o Venezia no domingo, porque eles estão melhorando com Davide Nicola. Temos de manter o ritmo”, concluiu o treinador.