Cerimônia da Bola de Ouro: Yamal rouba a cena com declaração surpreendente sobre Cubarsí

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, seguiu colecionando prêmios individuais ao ser coroado com o Troféu Kopa de melhor jogador jovem sub-21 de 2026, durante a cerimônia da Bola de Ouro realizada na noite de segunda-feira na capital britânica, Londres, acrescentando mais uma conquista à sua trajetória excepcional e confirmando seu lugar entre os principais talentos em ascensão do futebol mundial.

Yamal, de 19 anos, conseguiu manter o prêmio pelo terceiro ano consecutivo, superando um grupo dos mais destacados jovens talentos do futebol europeu, em uma conquista que reflete sua evolução contínua e seu grande impacto com o Barcelona e a seleção da Espanha.

Após receber o prêmio, a estrela do Barcelona manifestou sua alegria com a conquista, afirmando: "É uma grande honra para mim estar aqui hoje e receber este prêmio. Este é o terceiro ano, e estou extremamente feliz por continuar ganhando estes prêmios".

A fala de Yamal não se limitou a celebrar sua conquista pessoal, pois ele fez questão de elogiar seu companheiro no Barcelona, Pau Cubarsí, lamentando sua ausência na cerimônia e afirmando que ele merecia vencer o prêmio.

Yamal disse: "A primeira coisa que quero dizer é que gostaria que meu companheiro Pau Cubarsí estivesse conosco esta noite, porque acredito que este prêmio deveria ter sido dele, ele realmente o merece, ele vem apresentando níveis impressionantes há muito tempo, e eu realmente desejaria que ele fosse o vencedor deste prêmio".

Ao encerrar seu discurso, Yamal agradeceu ao Barcelona e à seleção da Espanha, além de todas as pessoas que o ajudaram a chegar a esta etapa de sua carreira, ressaltando que suas ambições não param nas conquistas que alcançou até agora.

E explicou: "Quero agradecer ao meu clube, à minha seleção nacional e a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E agora tenho que continuar trabalhando e me esforçando, para tentar conquistar mais títulos coletivos e prêmios individuais como este".

A coroação de Yamal com o Troféu Kopa veio após uma temporada marcante com o Barcelona e a seleção da Espanha, já que ele teve um papel importante nos sucessos alcançados pelas duas equipes, graças ao seu nível técnico e ao seu impacto nos grandes jogos.

No cenário internacional, Yamal contribuiu para a campanha da seleção da Espanha rumo à conquista da Copa do Mundo de 2026, depois que a seleção espanhola superou a congênere argentina por um gol a zero na partida final, acrescentando mais uma conquista mundial ao seu histórico de participações internacionais.

Já no âmbito dos clubes, a estrela do Barcelona contribuiu para a conquista dos títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha durante a temporada 2025-2026, mantendo sua presença influente com a equipe catalã e reforçando seu lugar como um dos principais elementos do projeto do clube para o futuro.

Com essa coroação, Yamal acrescenta mais um prêmio ao seu histórico individual, enquanto continua buscando aliar o brilho pessoal à conquista de mais títulos coletivos, em meio a grandes expectativas de dar continuidade à sua trajetória de sucesso com o Barcelona e a seleção da Espanha.











