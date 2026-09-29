CEO do Manchester City se recusa a responder perguntas difíceis e vai embora

Ferran Soriano se recusa a rebater as duras alegações de Rob Harris, repórter da Sky Sports. O CEO do Manchester City não quer dar explicações sobre a acusação de violar as regras financeiras da Premier League.

"A Premier League confirma hoje que vocês trapacearam por quase dez anos. Você pede desculpas aos torcedores de futebol?", quer saber Harris, dirigindo-se ao principal dirigente do Manchester City. "Não tenho nada a dizer, obrigado", é a resposta curta de Soriano.

Em seguida, Harris quer saber se Soriano está confiante de que o Manchester City pode vencer um processo de recurso. "A Premier League fala em 'contratos de fachada'. Este é um 'clube de fachada'? Você não tem nada a dizer ao mundo do futebol? Vocês trapacearam por tanto tempo." Soriano responde mais uma vez "obrigado" e então vai embora a passos largos.

Soriano foi, entre 2003 e 2008, entre outros cargos, vice-presidente do Barcelona. O experiente dirigente espanhol está ligado ao Manchester City como CEO desde 2012, e o clube, portanto, parece estar em sérios apuros.

O Manchester City violou as regras financeiras da Premier League durante nove anos, segundo se lê nesta terça-feira no site da Premier League. Anteriormente, já havia sido divulgado que a potência inglesa foi considerada culpada por nada menos que 114 infrações das regras na área financeira.

A Premier League agora se manifesta pela primeira vez com uma declaração. O Manchester City é acusado, entre outras coisas, de ter firmado contratos falsos com parceiros comerciais, nos quais os acordos entre todas as partes foram apresentados de forma incorreta. Com isso, o clube conseguiu reduzir os custos no papel e aumentar as receitas.

Ao violar as regras, o Manchester City conseguiu manter 1,05 bilhão de euros em custos fora do alcance dos órgãos de fiscalização. Além disso, a situação financeira foi avaliada de forma mais positiva do que realmente era, o que fez com que as consequências fossem evitadas durante anos.