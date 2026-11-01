Em cenários distintos, Atlético-MG e Grêmio abrem disputa por vaga na final da Copa do Brasil

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Galo tenta reagir após três derrotas consecutivas, enquanto Tricolor Gaúcho chega embalado por duas vitórias, mas ainda luta contra o rebaixamento

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Atlético-MG e Grêmio começam neste domingo (1º) a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Embora compartilhem o objetivo de chegar à decisão, os rivais vivem momentos diferentes na temporada. O Galo tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas, enquanto o Tricolor Gaúcho chega ao mata-mata em alta após dois triunfos seguidos no Brasileirão, mas ainda precisa se preocupar com a luta contra o rebaixamento.

O Atlético viveu semanas de altos e baixos. Depois de garantir presença na final da Copa Sul-Americana e manter a disputa por uma vaga no G-5 do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Eduardo Domínguez perdeu o embalo justamente na reta decisiva do ano. Os resultados recentes aumentaram a pressão sobre o elenco antes da semifinal nacional.

A sequência negativa começou com a derrota por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Apesar do revés, o Galo avançou à decisão pelo placar agregado. Depois, foi superado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, e pelo Cruzeiro por 1 a 0, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

A derrota no clássico mineiro também colocou fim a uma importante marca do Atlético: foram 17 partidas consecutivas sem perder como mandante. O último triunfo da equipe havia sido justamente contra o Coritiba, por 1 a 0, em 17 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

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Do outro lado, o Grêmio chega à semifinal com motivos para acreditar em uma recuperação. O time gaúcho venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, e bateu o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena, na última quinta-feira (29). Os seis pontos conquistados interromperam a sequência negativa e deram novo fôlego ao elenco comandado por Renato Gaúcho.

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A melhora, porém, ainda não representa tranquilidade na tabela. Com 37 pontos, o Tricolor ocupa a 15ª colocação e tem apenas dois de vantagem sobre o Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. A saída do Z-4 após o triunfo sobre o Athletico foi importante, mas a permanência na elite ainda exige atenção nas rodadas finais.

Agora, o Grêmio tenta levar a confiança recuperada no Brasileirão para a Copa do Brasil. A competição representa uma oportunidade de encerrar a temporada com um título e garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal. A partida de volta está marcada para 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.