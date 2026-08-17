Cenário surpreendente: Barcelona escolhe seu novo capitão

A questão da escolha do novo capitão do Barcelona para a temporada 2026-2027 gerou muita polêmica nos bastidores do clube catalão nos últimos tempos, especialmente após a saída do primeiro capitão, o goleiro Marc-André ter Stegen, e do segundo capitão, Ronald Araújo.

O caminho parecia pavimentado para o holandês Frenkie de Jong, terceiro capitão na temporada passada, assumir o papel de liderança principal no vestiário, mas o Barcelona optou por um rumo surpreendente.

De acordo com o que noticiou a rede brasileira "ESPN", Raphinha vestirá a braçadeira de capitão do Barça na temporada 2026-2027; uma decisão que muda o cenário esperado nas últimas semanas e comprova mais uma vez a grande influência que o jogador brasileiro conquistou dentro do vestiário.

Raphinha já fazia parte do grupo de capitães, mas agora subiu ao topo depois de consolidar para si um papel cada vez mais importante dentro do vestiário.

O técnico alemão Hansi Flick percebeu as características de liderança de Raphinha há dois anos, isso depois que seus companheiros viram nele um jogador que possui as qualificações necessárias para assumir a braçadeira de capitão; sua personalidade, seu comprometimento e o papel de destaque que desempenha dentro de campo foram os fatores que decidiram a questão ao final.

Segundo o jornal catalão "Sport", essa decisão se deve em grande parte à evolução que o desempenho de Raphinha teve no Barcelona; quando o jogador brasileiro chegou ao clube vindo do Leeds United, aceitou o desafio de se tornar um dos pilares ofensivos da equipe.

Com o passar das temporadas, sua importância cresceu até se tornar um dos jogadores mais influentes e decisivos no projeto do clube catalão, e sua influência deixou de se limitar apenas ao que oferece dentro do gramado, passando também a conquistar o respeito de seus companheiros no vestiário e a assumir responsabilidades cada vez maiores; seu espírito competitivo, sua capacidade de brilhar nos momentos decisivos e seu comprometimento com a equipe permitiram que ele se tornasse um dos jogadores mais influentes do elenco.

A principal consequência dessa decisão afeta diretamente Frenkie de Jong; o jogador holandês foi o terceiro capitão da equipe na temporada passada — atrás de Ter Stegen e Araújo — e, com a saída deles, todos os indícios apontavam para que ele assumisse o papel de primeiro capitão da equipe.

No entanto, a escolha de Raphinha mudou completamente esse cenário; a nova hierarquia coloca De Jong no cargo de segundo capitão, à frente de Pedri e Éric García.