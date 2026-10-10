O Al Hilal protagonizou uma cena rara, ao decidir homenagear duas estrelas do rival tradicional Al Ittihad, antes da partida entre eles no clássico.

O Al Hilal recebeu seu rival Al Ittihad, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Al Yaum" publicou um vídeo que mostrou a homenagem do estádio Kingdom Arena, casa do Al Hilal, aos jogadores da seleção saudita que foram campeões com ela da Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27".

O estádio do Al Hilal foi decorado com a cor verde, acompanhada da frase: "Parabéns, campeões do Golfo", além da exibição de fotos dos jogadores do "Líder" que foram campeões com a seleção saudita no torneio do Golfo.

No entanto, o Al Hilal não se limitou a homenagear apenas suas estrelas, mas também exibiu a foto de Hassan Kadesh e Mukhtar Ali, duas estrelas do Al Ittihad, que participaram da jornada do título com a seleção.

Além disso, os jogadores das duas equipes formaram um corredor de honra para Mohammed Al Owais, goleiro do Al Hilal e da seleção saudita, que entrou no estádio Kingdom Arena carregando a taça do torneio do Golfo.

A seleção saudita havia conquistado o torneio do Golfo pela primeira vez após uma ausência de 23 anos, na última terça-feira, depois da vitória sobre a sua similar dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na partida final.