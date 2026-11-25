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A torcida do Sporting, de Portugal, fez questão de homenagear seu ex-astro Cristiano Ronaldo, atual capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, diante de seu ex-time inglês, o Manchester United.

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O Sporting empatou por 2 a 2 com o Manchester United na noite de quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

Antes do apito inicial, a torcida do Sporting exibiu um tifo com o número 1906, em referência ao ano de fundação do clube português, para celebrar os 120 anos desde aquela data.

O tifo também trazia imagens dos principais jogadores que passaram pelo clube ao longo dessa longa história, com o astro português Cristiano Ronaldo em posição de destaque, bem no centro.

A homenagem aconteceu apesar de Cristiano Ronaldo ter disputado apenas uma temporada pelo time principal do clube português, após ser promovido em 2002, antes de se transferir para o Manchester United em 2003.

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A maior ironia é que a celebração ocorreu justamente diante do Manchester United, clube que Ronaldo defendeu em duas passagens. A primeira foi de 2003 a 2009, quando levou o time ao título da Champions League de 2008, além de três títulos do Campeonato Inglês e de outras conquistas.

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A segunda passagem, porém, não foi das melhores. Ela durou uma temporada e meia, do meio de 2021 até o fim de 2022, e terminou da pior forma possível, após fortes desentendimentos entre Ronaldo, a diretoria do clube e o técnico holandês Erik ten Hag, até a rescisão do contrato.

O tifo também foi exibido na competição favorita de Cristiano Ronaldo, a Champions League, da qual ele é o maior artilheiro da história, com 140 gols, e o segundo maior campeão, com cinco títulos, atrás de cinco astros do Real Madrid que a conquistaram seis vezes.

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Essa não foi a primeira vez que a torcida do Sporting demonstrou sua lealdade a Ronaldo. O mesmo aconteceu depois que ele decidiu se aposentar do futebol de seleções, em 5 de novembro deste mês.

Dois dias após a decisão, o Sporting enfrentou o Moreirense em um duelo difícil no Estádio José Alvalade, na capital portuguesa, Lisboa, pelo Campeonato Português.

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O gesto de gratidão da torcida do Sporting veio no sétimo minuto de jogo, em referência à camisa de Ronaldo: os torcedores se levantaram e aplaudiram calorosamente das arquibancadas, em um clima emocionante, numa mensagem de reconhecimento da torcida do clube onde Ronaldo iniciou sua carreira profissional antes de se transferir para o Manchester United, em 2003.

O Sporting já havia enviado uma mensagem de agradecimento ao jogador após o anúncio da aposentadoria, na qual dizia: “Obrigado por tudo o que você fez pela nossa pátria. Você ficará para sempre na história de Portugal”.

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Vale lembrar que Ronaldo, que segue sua carreira no Al-Nassr, da Arábia Saudita, disputou sua última partida pela seleção de seu país em 24 de setembro, quando Portugal venceu o País de Gales por 1 a 0, em Lisboa, pela Liga das Nações.