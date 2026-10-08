O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da União Europeia de Futebol, definiu sua posição sobre a candidatura às eleições para a presidência da Fifa e a disputa contra Gianni Infantino.

O jornal Mundo Deportivo informou que Ceferin anunciou seu desejo de se candidatar a um novo mandato na presidência da Uefa, afastando-se assim das eleições para a presidência da Fifa.

Em fevereiro de 2024, Ceferin havia afirmado que não continuaria no cargo após fevereiro de 2027, mas voltou atrás em sua posição.

Ceferin disse, durante o programa de altos executivos realizado na capital alemã, Berlim, que vai se candidatar a um último mandato na presidência da Uefa.

Ceferin assumiu a presidência da União Europeia de Futebol em 2019, completando assim 8 anos no cargo. Alcançar esse período representava, de acordo com os regulamentos anteriores, o limite máximo que o impediria de continuar, mas a última alteração no estatuto da entidade permite que ele permaneça por mais 4 anos.

Ceferin ainda tem alguns meses para apresentar oficialmente sua candidatura. De acordo com o que a União Europeia de Futebol anunciou às federações membros durante a semana atual, o prazo final para a apresentação das candidaturas é 22 de janeiro.

O quinquagésimo congresso ordinário da União Europeia está marcado para o dia 22 de abril, em Astana, e, durante esse congresso, será anunciada a eleição do novo presidente que assumirá o cargo pelos próximos quatro anos.

Até o momento, não foi anunciado durante a reunião se a União Europeia apresentará um candidato alternativo a Gianni Infantino nas eleições para a presidência da Fifa, previstas para 18 de março, sabendo-se que o prazo final para a apresentação das candidaturas é 18 de novembro.