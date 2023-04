Ceará x Red Bull Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e RB Bragantino entram em campo na tarde desta terça-feira (25), na Cidade do Vozão, em Itaitinga, às 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Em casa, o Ceará quer se recuperar na competição. O Vozão é o nono colocado do grupo A, com 6 pontos (duas vitórias e cinco derrotas). Do outro lado, o RB Bragantino ainda não sabe o que é ganhar no campeonato. O time está na lanterna, com 1 ponto (um empate e seis derrotas).

Prováveis escalações

Ceará: César, Jonathan, João, Pablo, Fabrício, Kadu, Vitor, David, Fernando Gabriel, Yago e Caique.

RB Bragantino: Fernando, João Vitor, Riquelme, Rai, Benitez, Wesley, Gabriel, Pedro Augusto, Jeffão, Marquinhos e Luciano.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Nathan Camargo cumpre suspensão.

Quando é?