Cavani entra na lista de prioridades do Atlético de Madrid

O centroavante uruguaio pode pintar no Wanda Metropolitano para substituir Diego Costa

Edinson Cavani pode se tornar o novo atacante do Atlético de Madrid na próxima temporada. De acordo com o jornal As, o uruguaio se tornou a prioridade da lista de reforços da equipe de Diego Simeone. O PSG estaria disposto Cavani por 50 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) e o clube espanhol entende que o valor é justo, informa a revista France Football.

O Atlético conta com mais uma boa temporada de Antoine Griezmann que em 15 jogos marcou quatro vezes e deu quatro assistências. Já Diego Costa tem estado em má forma. Em 11 partidas disputadas, o hispano-brasileiro balançou as redes apenas uma vez. Por isso, Cavani pode ser uma opção de peso para "turbinar" o ataque colchonero.

(Foto: Getty Images)

Os colchoneros sabem que dificilmente o PSG liberará o atacante em janeiro, no meio da temporada, por isso, já tentam lançar os termos para garantir o camisa 9 para a próxima temporada.