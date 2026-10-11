Cathline afunda ainda mais o Willem II no atoleiro com dois belos gols pelo FC Utrecht

O FC Utrecht conquistou neste domingo sua segunda vitória na temporada da Vriendenloterij Eredivisie ao derrotar o Willem II por 3 a 1. Yoann Cathline foi o grande destaque, com dois belos gols. Após oito rodadas, o Willem II ainda busca sua primeira vitória.

O time da casa dominou o primeiro tempo, com Cathline e Arthur Zagré especialmente ativos. O Willem II se concentrou em defender e ficou satisfeito por chegar ao intervalo com o placar em 0 a 0.

O FC Utrecht abriu o placar poucos minutos após o intervalo. Cathline cortou para dentro e acertou o canto direito. O alívio foi grande em De Galgenwaard, onde a torcida ainda não teve muitos motivos para comemorar nesta temporada.

A euforia pelo primeiro gol durou pouco: Jaden Slory, emprestado pelo Feyenoord, acertou o canto inferior esquerdo após uma hora de jogo. Em seguida, houve preocupação com Zagré, que se machucou e foi substituído por Anthony Correia.

O tempo passava sob a chuva em Utrecht, e a torcida da casa começava a reclamar cada vez mais. Cathline tranquilizou os torcedores do Utrecht com um chute fortíssimo no ângulo esquerdo, a 15 minutos do fim.

O Willem II precisava se lançar ao ataque para evitar mais uma derrota. Devin Haen tentou de cabeça, mas o atacante foi bloqueado. Enquanto isso, a segunda vitória do Utrecht nesta temporada ficava cada vez mais próxima.

O time de Correia resistiu, ainda viu o reserva Ángel Alarcón marcar e se aproximou do meio da tabela da Eredivisie. O Willem II é o lanterna, com seis derrotas nos primeiros oito jogos. A preocupação, portanto, é grande em Tilburg.