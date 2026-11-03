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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Catástrofe para o Al-Nassr: Ronaldo fora e três titulares cortados antes do confronto decisivo

J. Mourinho
A. Guler
A. Tchouameni
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Portugal
Turquia
França
Grécia
Espanha

Qual o motivo das decisões do técnico português?

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Cobertura Total
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✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

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O técnico do Real Madrid, José Mourinho, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra o AEK Atenas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni e Arda Güler.

O Real Madrid havia vencido as três primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa diante de Inter de Milão, Roma e Leipzig.

A lista completa do Real Madrid ficou assim:

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

Goleiros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defensores: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martínez.

Atacantes: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Esbé - Brahim Díaz - Yan Diomandé.

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