O técnico do Real Madrid, José Mourinho, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o confronto contra o AEK Atenas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.
As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni e Arda Güler.
O Real Madrid havia vencido as três primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa diante de Inter de Milão, Roma e Leipzig.
A lista completa do Real Madrid ficou assim:
Goleiros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.
Defensores: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Meio-campistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Bernardo Silva - Thiago - Sergio Martínez.
Atacantes: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Esbé - Brahim Díaz - Yan Diomandé.