Uma partida do Campeonato Norueguês esteve à beira de uma catástrofe depois que parte das arquibancadas, que abrigava os torcedores do time visitante, desabou, levando à paralisação do jogo.

O site "Foot Mercato" afirmou que o fim de temporada tem uma disputa acirrada na Noruega, pois, a apenas cinco rodadas do fim, Viking Stavanger e Bodø/Glimt estão empatados com 59 pontos e brigam pelo título.

O Viking vai enfrentar o KFUM Oslo nesta noite, enquanto o Bodø/Glimt jogou contra o Tromsø IL em uma partida que reuniu dois times do norte da Noruega.

E, apesar de o placar estar em 0 a 0 pouco antes do fim do primeiro tempo, a partida foi interrompida.

Na verdade, parte da arquibancada dos torcedores do time visitante no estádio Alfheim desabou, e entre os atingidos estavam vários torcedores do Bodø/Glimt.

Os dois times foram levados de volta aos vestiários, e os torcedores deixaram as arquibancadas. As equipes de resgate estão no local.

Por sua vez, o jornal "The Sun" afirmou que um dos torcedores foi levado às pressas ao hospital após o acidente.

O porta-voz do clube Glimt, Simen Pedersen, disse à imprensa local VG que até cinco pessoas se feriram e uma delas foi levada ao hospital.

Segundo o relatado, Pedersen confirmou que o torcedor levado ao hospital estava consciente.

De acordo com os relatos, a polícia abrirá uma investigação sobre o acidente ocorrido na arquibancada, onde cerca de 600 torcedores do time visitante estavam isolados.

A partida foi retomada em seguida normalmente, sem a ocorrência de mortes.