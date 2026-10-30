Catástrofe em Madri: dois golpes dolorosos para o Real

O Real Madrid sofreu um duplo golpe em seu elenco, após Theo Maledon e Mikael Jantunen se lesionarem durante o confronto contra o Fenerbahçe pela Euroliga de basquete, que terminou com a vitória do time merengue por uma diferença de 19 pontos, deixando o técnico Pedro Martínez sem os serviços de jogadores importantes em um momento em que a equipe atravessa sua melhor fase nesta temporada.

O jornal espanhol "As" informou que os exames iniciais revelaram que Maledon sofreu uma entorse no joelho direito, enquanto Jantunen tem uma ruptura completa da fáscia plantar, fazendo com que o tempo de ausência dos jogadores varie de acordo com a natureza da lesão de cada um e sua resposta ao tratamento.

O jornal esclareceu que a lesão de Maledon pode exigir um período de ausência que varia entre duas e seis semanas, ainda sem clareza sobre sua gravidade até o momento, enquanto a situação de Jantunen parece mais complicada, já que ele precisa de pelo menos cinco semanas para se recuperar, com a possibilidade de ser submetido a uma cirurgia.

Os dois jogadores se lesionaram durante o confronto contra o Fenerbahçe, quando o francês Maledon caiu de forma equivocada ao tentar penetrar na defesa do time turco, após uma entrada de Clyburn, enquanto Jantunen permaneceu em campo apenas 7 minutos e 52 segundos, e Pedro Martínez havia indicado, após a partida, que a situação do jogador finlandês não parecia boa.

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A lesão de Maledon ocorre em um momento extremamente importante para o Real Madrid, depois de ele se tornar um dos principais elementos da equipe desde o início da temporada, tendo apresentado atuações notáveis no confronto contra o Fenerbahçe, no qual marcou 26 pontos, alcançando um índice de eficiência de 35, sendo o melhor jogador do time merengue na partida.

Jantunen, que chegou ao Real Madrid vindo do Fenerbahçe durante a janela de transferências de verão, também vem apresentando um início forte com a equipe, ocupando a posição de ala-pivô em revezamento com Jaime Pradilla, com uma média de 10,5 pontos na liga espanhola e um aproveitamento de até 63% nos arremessos de três pontos.

O Real Madrid havia conquistado 6 vitórias nos seus primeiros 9 jogos na Euroliga de basquete, além de manter seu retrospecto invicto na liga espanhola, depois de recuperar o equilíbrio após perder as três primeiras partidas da temporada, tendo conquistado desde então uma sequência de vitórias consecutivas que chegou a nove jogos.

A última vitória sobre o Fenerbahçe veio para confirmar o excelente momento técnico que a equipe vive sob o comando de Martínez, depois de marcar 95 pontos contra uma das equipes defensivamente mais fortes da Europa, na partida disputada no ginásio «Movistar Arena» com a presença de 9.826 espectadores.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Recoletas Salud San Pablo Burgos, no domingo, 1º de novembro, às 12h30, pela liga espanhola, em meio à expectativa sobre a postura da comissão técnica para compensar a ausência de Maledon e Jantunen, diante da sobrecarga de jogos e da multiplicidade de compromissos nacionais e continentais.